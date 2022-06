Un été en musique!

Qui dit été dit festivals. Si les rendez-vous musicaux sont nombreux, tous ne se valent pas. Ceux qui suivent sont à ne pas manquer.

Le 26e festival de Pâques de Deauville, qui s’est tenu du 16 avril au 7 mai, a ouvert une nouvelle fois la belle saison pour les amateurs de musique de chambre. Fidèle à la charte imaginée par Yves Petit de Voize il y a un quart de siècle, ce festival associe trois générations de jeunes musiciens et ensembles de chambre, pour l’essentiel en résidence à la Fondation Singer-Polignac, dans une vaste et riche exploration de chefs-d’œuvre reconnus mais aussi d’œuvres rares, dont la découverte se révèle essentielle pour approfondir les répertoires baroque, classique, romantique, moderne et contemporain.

Depuis vingt ans, ce rendez-vous pascal joue les prolongations au cœur de l’été. Ainsi, du 29 juillet au 10 août prochains, l’Août Musical réunira encore ces jeunes talents qui, pour beaucoup d’entre eux, mènent déjà une carrière internationale. Là encore, l’éclectisme se conjuguera avec l’excellence : l’ensemble le Consort offrira un programme Vivaldi et Reali ; le trio Arnold s’adjoindra le doigté du pianiste Ismaël Margain pour Gabriel Fauré ; Schumann sera mis à l’honneur plus d’un soir, de même que Brahms, Mendelssohn et Martinů…

Mi-Sa Yang, Bumjun Kim, Stéphanie Huang, Shuichi Okada et Manuel Vioque-Judde dans le Quintette pour deux violons, alto et deux violoncelles en do majeur op. 163 de Franz Schubert. © Festival de Pâques-Août Musical de Deauville

Avant cela, les fidèles amateurs pourront se rendre à Pont-Croix, en cette belle Bretagne du cap Sizun, pour retrouver ces musiciens. Sa splendide abbatiale accueillera du 12 au 20 juillet un festival au programme tout aussi pointu et à l’atmosphère familiale. La Fondation Singer-Polignac étend ici son mécénat « hors les murs » pour le plus grand bonheur des instrumentistes et du public chaque année plus nombreux. Au programme de cette édition, Corelli, Mozart, Chopin, Beethoven… et bien d’autres compositeurs à découvrir sur le site du festival.

Les vacances arrivent à grands pas : il est temps de réserver !

www.musiqueadeauville.com

www.festivaldepontcroix.fr

www.singer-polignac.org

17 Partages Partagez Print Email

17 Partages Partagez Print Email