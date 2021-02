Avant le prochain reconfinement, évadez-vous en emportant le coffret collector « Voyage à deux » de Stanley Donen

J’ai fait un rêve. Impossible et étrange. Nous étions dans un pays où les routes étaient accessibles du Nord au Sud, sans autorisation gouvernementale préalablement signée par nous-même. Un permis de conduire valide ouvrait la voie aux déplacements motorisés. Le mouvement était libre comme les élans du cœur. La distance séparant un homme et une femme n’excédait pas la largeur d’une boîte de vitesses mécaniques. Les garçons chaussaient des Clark’s à semelle en crêpe et les filles enfilaient des pulls en shetland sur leur poitrine nue. On roulait en Combi VW ou en p’tite MG, plus tard en Mercedes Pagode quand nos finances s’améliorèrent. Parfois, des soucis de carburation nous imposaient de faire de l’auto-stop. Il n’était pas rare de monter à l’arrière d’une bétaillère ou de se balancer sur la remorque d’un tracteur. La campagne défilait plus lentement, le paysage était prétexte aux baisers volés et au rhume des foins. D’année en année, nos bords de mer se transformèrent, à coups de pelleteuses, en zones pavillonnaires. Et la ruralité devint le symptôme des nouveaux espaces abandonnés.

Le monde d’avant en cabriolet

Avant les crises identitaires et les dévaluations monétaires, on buvait du vin rouge en avalant des œufs durs pour supporter l’incandescence d’un amour naissant. Puis les restaurants gastronomiques et la tyrannie des guides ne suffirent même plus à raviver la flamme d’une union désordonnée, ni à apaiser notre appétit. Le couple était l’avenir de l’Homme avec tout ce que ça comporte de désillusions sincères et de faux emballements. On s’y accrochait, faute de mieux, comme nos parents avant nous l’avaient fait. Nous étions en 1967 dans « Voyage à deux » en compagnie d’Audrey Hepburn et d’Albert Finney.

Stanley Donen (1924-2019) nous fai