Otage, ô désespoir, ô bassesse ennemie…

Le Parquet antiterroriste a récemment demandé la remise en liberté d‘un agent consulaire algérien détenu en France pour son rôle présumé dans le kidnapping d’un youtubeur. Ce geste peut-il être perçu comme une tentative d’apaisement diplomatique visant à obtenir, en contrepartie, la libération du journaliste français Christophe Gleizes détenu en Algérie depuis un an ? Beaucoup le pensent.

On connaît la formule : « Passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le séné. » On y a recours pour exprimer une réciprocité quelconque, un échange de services, voire un marchandage, un troc qu’on supposera équilibré et « gagnant gagnant » puisque, selon la pharmacopée d’autrefois, rhubarbe et séné partagent la même vertu purgative. Personne n’est donc lésé. Du moins en principe.

On reparle de l’enlèvement d’Amir DZ

Eh bien, il semblerait que nous en soyons arrivés à envisager de placer notre diplomatie vis à vis de l’Algérie sous le patronage de ladite formule. Bref, nous en serions – selon certaines rumeurs – à nous en remettre à ce type de marchandage pour obtenir, espère-t-on, la libération du journaliste français Christophe Gleizes, arbitrairement maintenu en détention en Algérie.

Il s’agirait – le conditionnel ici s’impose – d’échanger notre compatriote contre un certain Smaïl R., agent au consulat algérien de Créteil (l’Algérie possède désormais vingt consulats généraux en France, Rouen et Melun s’étant récemment ajoutés à la liste. La France n’en compte que trois en Algérie. Sans commentaire).

Ce Smaïl R. se trouve en détention provisoire car soupçonné d’avoir participé, en avril 2024, à l’enlèvement et à la séquestration d’Amir Boukhors, alias Amir DZ, un influenceur officiant en France très opposé au régime algérien actuel.

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Au mois de mars dernier, après une année de préventive – comme on disait autrefois – l’avocat de Smaïl R. dépose une demande de libération conditionnelle. Refus. La détention provisoire est donc reconduite.

Là-dessus survient un revirement des plus inattendus. Le 11 juin dernier, le PNAT, Parquet National Antiterroriste, décide que le maintien derrière les barreaux ne se justifie plus, « n’étant plus utile à la manifestation de la vérité ». Revirement dont on veut bien croire qu’il n’est en rien lié au fait que les relations diplomatiques entre Alger et Paris ont connu un certain réchauffement depuis le mois de février. Rien à voir non plus avec un récent entretien – le 18 mai dernier – entre le président algérien Tebboune et le ministre français de la Justice Gérald Darmanin.

Décision judiciaire dans une semaine

Or, un caillou est venu gripper le bel agencement. Le juge de la détention et des libertés, fort de son indépendance statutaire, s’oppose au PNAT et refuse l’élargissement de Smaïl R. L’avocat de celui-ci, dénonçant depuis le début « un troc et une diplomatie des otages » fait tout naturellement appel de cette décision.

L’appel sera examiné devant la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris le 13 juillet.

Dans l’attente, la situation reste en l’état. Et notre confrère Christophe Gleizes entre les quatre murs de la prison où il croupit depuis maintenant plus d’une année, victime de la faiblesse d’un État incapable de se faire suffisamment respecter et craindre pour échapper à la bassesse de ces sordides marchandages humains (qui, il est vrai, faut-il le reconnaître, sont de pratique plutôt courante par les temps qui courent).

M’autoriserais-je une question ? Faudrait-il que l’Algérie batte la France en finale de la Coupe du Monde de foot pour que, dans l’euphorie, le maître suprême Tebboune daigne – enfin ! – accorder sa grâce présidentielle et libère notre compatriote ?