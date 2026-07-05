Il est urgent de rompre avec ce régime détraqué

L’esprit barbare n’est pas l’apanage des casseurs et des racailles. Les élites « humanistes » participent à la décadence en se flattant d’accélérer « la mort dans la dignité ».

Monstrueux est le système qui veut euthanasier les vieux et ne protège plus les enfants. Or cette horreur démocratique est là, sous nos yeux. La découverte, le 4 juin dans un silo à grains du Gers, du corps de Lyhanna, 11 ans, a révélé l’inhumanité de la machinerie d’État guidée par un régime détraqué. La fillette a été violée et tuée par un pédophile, Jérôme Barella, laissé en paix par la justice et la gendarmerie en dépit de plaintes déposées par des familles. Ce drame, ajouté à d’autres, dit une indifférence pour les enfants sacrifiés.

Effarements

Derrière les effarements médiatiques contre les comportements de Gabriel Matzneff, dont les goûts pour « les moins de 16 ans » (un de ses livres) étaient applaudis naguère par la Rive gauche aujourd’hui courroucée, prospère un monde abject.

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Les agressions des petits dans le périscolaire public, notamment à Paris (132 animateurs suspendus en juin), commencent à peine à être dévoilées. Elles existeraient depuis la réforme des rythmes scolaires, il y a une dizaine d’années. Or Emmanuel Grégoire (PS) s’est fait élire à la Mairie en étouffant le sujet. Une commission d’enquête parlementaire sur d’éventuels réseaux Epstein en France se heurte également aux refus de Yaël Braun-Pivet, pour l’Assemblée, et de Gérard Larcher, pour le Sénat. L’écrivain Chahdortt Djavann a présenté les dirigeants iraniens comme « des pédocriminels qui ont baissé l’âge du mariage pour les filles à 9 ans » (Le Figaro, 10 juin). Pourtant, l’omerta demeure sur le traitement sexuel des jeunes filles dans la partie la plus fondamentaliste du monde musulman, ici et ailleurs. Ainsi de suite…

Monde vicié

Rompre avec ce monde vicié est la seule issue pour ne pas se laisser entraîner dans sa chute. Le gouvernement ne maîtrise plus rien. Pas même les finances publiques proches de la banqueroute. Les émeutes du 30 mai, au prétexte de la victoire du PSG contre Arsenal à Budapest (Hongrie), ont à nouveau mis en scène la « nouvelle France », sublimée par Jean-Luc Mélenchon, dans ses ressentiments ethniques contre la nation. Aux cris de « Free Palestine ! », mot d’ordre agréé par le Qatar propriétaire du club parisien et sponsor du Hamas, des jeunes des cités ont terrorisé Paris (178 policiers et gendarmes blessés), dans une énième répétition d’une guerre civile. À Nantes, « ville refuge » pour les exilés et les gangs, les morts par armes à feu s’additionnent (quatre en mai).

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L’esprit barbare n’est pas seulement chez ceux qui, au nom d’un marxisme islamisé, veulent en découdre avec la France. Les élites « humanistes » exhibent aussi leur décadence en se flattant d’accélérer « la mort dans la dignité » des improductifs. Dominique de Villepin désinforme quand il accuse Jordan Bardella de « mensonge », lui reprochant de faire un lien entre l’immigration et le rituel des razzias. L’imprécateur feint d’ignorer que nombre de ces jeunes Français se réclament de leurs origines arabo-musulmanes et de la charia. Les magistrats qui protestent de leur mise en cause dans la mort de Lyhanna confirment la déconnexion de leur caste. Et quand Emmanuel Macron déclare sur ce crime : « On ne répond pas à un drame par des cris. La précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur », il réitère son mépris pour ceux qui souffrent.

En Grande-Bretagne, le peuple excédé descend violemment dans les rues, à Southampton ou Belfast. La France des oubliés s’empêche encore. Tant mieux. Mais pour combien de temps ?

Cette chronique est à retrouver dans le numéro de juillet-août du magazine Causeur, en vente mercredi prochain dans les kiosques.

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