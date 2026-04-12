Il y a une vie après l’Assemblée…

94 % des communes en France ont élu leur maire dès le premier tour. Comme à Béziers où Robert Ménard et son équipe (dont Emmanuelle fait partie) ont savouré leurs 65,6 % au soir du 15 mars. Retour sur une campagne souvent agressive mais qui s’est terminée en beauté !

La méthode Ménard ?

Avec ses 65,6 % face à trois listes de gauche et une liste RN, le réélu maire de Béziers a de quoi être satisfait. Non content d’avoir gagné au premier tour, il a relégué la liste LFI à 3,6 % et celle du Rassemblement national à moins de 9 %. Alors, existe-t-il une méthode Ménard ? « Ne pas tricher avec les gens. Les aimer, tout simplement. Parler à leur cœur sans leur mentir, sans leur faire de fausses promesses. Et puis, travailler, travailler, travailler encore… », explique le maire de Béziers. Pour lui, le résultat obtenu est rassurant : « Cela signifie qu’avec un discours “vrai”, on peut toucher tout le monde. À Béziers, une ville où les deux tiers des enfants des écoles publiques sont issus de l’immigration, avoir cantonné La France insoumise à moins de 4 % démontre bien que l’on peut tenir autre chose qu’un discours communautariste. Quant au RN et son faible score, cela prouve que l’étiquette politique ne fait pas tout. Et qu’il faut savoir rester humble… » Et si on tentait d’appliquer cette recette au reste de la France ? Rendez-vous en 2027 !

Sondages « truqués »

Trois sondages ont émaillé notre campagne à Béziers. Le premier en décembre dernier ; les deux suivants quelques jours avant le premier tour. Tous donnaient des résultats à peu près similaires (60 à 62 % des votes pour Robert Ménard au premier tour en fonction des instituts). Mais le plus amusant, c’est le discours des candidats à qui ces sondages ne profitaient pas vraiment. La palme revenant au candidat prétendument « sans étiquette » (mais tout à fait socialiste), qui s’indignait de sondages « manipulés » (par nous) et publiés selon lui pour lui « voler » l’élection. Outre que, selon une étude de 2022 ayant comparé plus de 30 000 enquêtes aux résultats officiels des élections de 45 pays, l’erreur moyenne de ces sondages n’est que de 2,03 points, aucun institut digne de ce nom ne serait évidemment prêt à mettre en jeu sa crédibilité pour faire plaisir à un candidat. Il fallait bien tenter de remobiliser ses troupes… Ah oui, j’oubliais le plus drôle : le sondage visé avait été commandé par la liste d’Union de la gauche. Flop…

Le coup de pied de l’âne

Chaque campagne comporte ses surprises, plus ou moins heureuses… À Béziers, la stupéfaction est venue de l’ancien maire, Raymond Couderc (UMP), battu en 2014 et parfois aimablement surnommé « le fossoyeur de Béziers ». L’ancien édile, plus ou moins retiré de la vie politique, a jugé bon d’annoncer environ trois semaines avant le scrutin qu’il avait décidé de soutenir publiquement… Thierry Mathieu, « l’homme qui ne croit pas aux sondages », notre « socialiste camouflé ». Réactions immédiates et quasi unanimes sur les réseaux : « Il vient de couler son candidat » ou encore « Comment tuer la campagne de son poulain en deux secondes ». L’aveuglement fait homme…

Merci Jojo !

Vous allez me dire que ce n’est pas gentil, pas charitable, pas très chrétien, surtout en cette période de carême. Tant pis, je n’y résiste pas. Parmi nos nombreuses publications réalisées durant cette campagne (une dizaine de tracts différents, cinq affiches, plus de 50 vidéos, etc.), certaines ont eu plus de succès que d’autres. Parmi elles, un petit post sur Facebook de Robert concernant notre labrador, Joy, surnommée Jojo, qui va bientôt avoir 12 ans. Elle nous a accompagnés durant ces deux premiers mandats, mais les labradors n’ont pas la réputation de vivre très vieux et les signes de l’âge commencent à apparaître. Cette publication a été vue par 294 000 personnes et « likée » 14 400 fois. Plus que tous nos opposants réunis. Merci Jojo !

Homophone

Au soir du premier tour, Robert Ménard est interviewé sur différentes chaînes de télévision pour réagir à ses résultats et ceux de différents candidats ailleurs en France. Interrogé sur une chaîne d’info sur la difficulté à s’entendre pour la droite à Paris, le maire de Béziers déclare que, dans la capitale, « l’union des droites est un échec patenté ». Sur le « bandeau » qui défile sous son image s’affiche alors un magnifique « L’union des droites est un échec pas tenté ». Bravo les journalistes !

Euthanasie

Pendant cette campagne électorale, les travaux ont continué quelques semaines à l’Assemblée nationale. Le temps pour les députés de voter, le 25 février dernier, le projet de loi sur « la fin de vie », terme apparemment plus acceptable et moins rude pour l’opinion publique que celui d’euthanasie… Ce qui avait été initialement présenté comme un dispositif strictement encadré s’est finalement révélé un texte parmi les plus permissifs au monde qui nous conduira, j’espère me tromper, à des chiffres effrayants comme ceux qui ont cours au Canada où plus de 5 % des décès (7.9 % au Québec) sont aujourd’hui la conséquence d’une euthanasie. Crainte exacerbée par un système de santé au bord de la faillite en France et par les expériences étrangères, où des extensions de ce nouveau « droit » ne cessent d’être votées, allant jusqu’aux mineurs et aux malades psychiatriques… Olivier Falorni, « père spirituel » de ce texte, s’est fait déborder par sa gauche. Vous avez dit « apprenti sorcier » ?

Ville rose

Il s’en est fallu d’un cheveu ! À l’heure où je termine ces quelques lignes, le résultat vient de tomber. Jean-Luc Moudenc a été réélu maire de Toulouse, capitale de l’Occitanie. François Piquemal, candidat LFI, a perdu. Et Jean-Luc Mélenchon, qui le soutenait, avec toutes ses provocations immondes et antisémites, n’est finalement pas parvenu à convaincre. Dans la ville où le terroriste islamiste Mohammed Merah a assassiné quatre personnes de confession juive en 2012, élire le candidat d’extrême gauche qui avait pris place à l’automne 2025 aux côtés de l’eurodéputée Rima Hassan à bord de la flottille internationale en route vers Gaza aurait eu de quoi soulever le cœur. Ce soir, la Ville rose a failli se parer des couleurs de la Palestine.