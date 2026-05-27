Deux étés à Zaporijjia: comment la guerre en Ukraine a changé de visage

Les drones permettent aujourd’hui à l’Ukraine de perturber le corridor logistique russe vers la Crimée, un objectif stratégique que les colonnes blindées traditionnelles n’avaient pas réussi à atteindre lors de la contre-offensive de 2023. Gil Mihaely raconte.

Au printemps 2026, dans le sud de l’Ukraine, des drones ukrainiens frappent régulièrement les infrastructures logistiques russes reliant Rostov-sur-le-Don aux territoires occupés puis à la Crimée. La route R-280 dite « Novorossiya », devenue depuis quatre ans un axe vital pour l’effort de guerre russe, se trouve désormais sous pression. Les autorités russes ont dû restreindre la circulation civile sur certains tronçons face au risque permanent d’attaques aériennes ukrainiennes. Une situation qui présente une ironie stratégique remarquable. Car cet objectif militaire n’est pas nouveau. Il était déjà au cœur de la grande offensive ukrainienne de l’été 2023. À l’époque, Kiev voulait atteindre la mer d’Azov à l’ouest de Berdiansk afin de couper le corridor terrestre russe vers la Crimée. L’opération échoua. Trois ans plus tard, ce que les colonnes blindées ukrainiennes n’avaient pas réussi à accomplir semble partiellement devenir possible grâce aux drones.

Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir à l’été 2023. À l’automne précédent, l’Ukraine avait connu ses plus grands succès militaires depuis le début de l’invasion russe. Après avoir remporté la bataille de Kiev en février-mars 2022, les forces ukrainiennes, dans la région de Kharkiv d’abord, puis autour de Kherson, avaient repris plusieurs milliers de kilomètres carrés. L’enthousiasme dominait à Kiev comme dans les capitales occidentales. L’idée qu’une victoire ukrainienne pouvait être obtenue par des opérations offensives classiques s’imposait progressivement.

La perspective d’une grande contre-offensive prit alors forme. Son objectif principal était situé dans la région de Zaporijjia. Le plan consistait à progresser vers Tokmak puis Melitopol afin d’atteindre la mer d’Azov. Une telle percée aurait coupé le corridor terrestre reliant la Russie continentale à la Crimée occupée. Depuis février 2022, cet axe était devenu essentiel pour Moscou. Munitions, carburant, pièces détachées, renforts humains, tout transitait largement par cette continuité territoriale obtenue au prix des conquêtes russes du sud.

Nouveaux obstacles

Le débat stratégique entre Washington et Kiev fut intense. Les responsables militaires américains privilégiaient une offensive concentrée sur un axe principal afin de maximiser les chances d’obtenir une rupture opérationnelle. Plusieurs responsables du Pentagone considéraient qu’une dispersion des forces ukrainiennes réduirait fortement les probabilités de succès. Les dirigeants ukrainiens voyaient la situation différemment. Craignant des attaques russes sur d’autres secteurs du front et soucieux de préserver des réserves, ils préféraient répartir davantage leurs moyens.

L’Ukraine engagea néanmoins des ressources considérables. De nouvelles brigades furent entraînées en Europe selon des standards occidentaux. Les livraisons de matériel lourd s’accélérèrent. Les chars Leopard 2 allemands et les véhicules Bradley américains arrivèrent ainsi que des chars Challenger britanniques. L’espoir était clair : reproduire, à plus grande échelle, la dynamique de Kharkiv.

Mais entre novembre 2022 et juin 2023, le champ de bataille avait profondément changé. Pendant des mois, la Russie avait préparé ses défenses. Les images satellites montraient l’apparition progressive de plusieurs lignes fortifiées successives. Des champs de mines massifs furent déployés. Des fossés antichars furent creusés. Des réseaux de tranchées se multiplièrent. Les fameuses « dents du dragon » apparurent sur des dizaines de kilomètres. L’armée russe avait également renforcé son artillerie et préparé l’emploi systématique d’hélicoptères d’attaque, notamment les Ka-52, qui jouèrent un rôle important contre les blindés ukrainiens.

Les premiers jours de l’offensive révélèrent immédiatement la difficulté de l’entreprise. En juin 2023, plusieurs attaques mécanisées ukrainiennes subirent des pertes importantes dans la région d’Orikhiv. Des véhicules occidentaux furent détruits ou endommagés. Les images de Bradley immobilisés et de Leopard touchés circulèrent rapidement. Ces pertes furent parfois instrumentalisées politiquement, mais elles révélaient une réalité plus profonde : le modèle de guerre mobile imaginé à partir des expériences de 2022 rencontrait désormais des obstacles majeurs.

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Le problème n’était pas uniquement russe. La guerre elle-même évoluait. L’omniprésence des drones de reconnaissance rendait les concentrations de forces beaucoup plus visibles. La surveillance permanente du champ de bataille réduisait considérablement l’effet de surprise. Les véhicules détectés devenaient rapidement des cibles pour l’artillerie. Les opérations mécanisées classiques se heurtaient à une densité de détection et de feu rarement observée depuis la Seconde Guerre mondiale.

L’Ukraine adapta progressivement ses méthodes. Les grandes manœuvres blindées laissèrent davantage place à une progression lente, prudente, souvent menée par de petits groupes d’infanterie. Quelques gains furent obtenus. Robotyne fut reprise en août 2023. Certaines lignes russes furent percées localement. Mais le rythme demeurait insuffisant.

À l’automne 2023, le constat s’imposa progressivement. L’objectif stratégique principal ne serait pas atteint. La grande offensive ukrainienne avait échoué à atteindre la mer d’Azov. Elle marqua également la fin d’une période particulière du conflit. Depuis les succès spectaculaires de Kharkiv et Kherson, l’Ukraine n’a plus retrouvé la même capacité de reprise territoriale rapide. La Russie, de son côté, adapta progressivement sa stratégie à ses avantages structurels.

Avantages russes

Le premier est démographique. Moscou dispose d’un réservoir humain supérieur. Le deuxième est industriel. Malgré les sanctions occidentales, la Russie a réussi à accroître fortement certaines productions militaires. Obus d’artillerie, drones, missiles, véhicules rénovés, équipements électroniques, une partie importante de l’économie a progressivement été réorientée vers l’effort de guerre. Le troisième est économique. Les prévisions occidentales d’effondrement rapide ne se sont pas réalisées. Les exportations énergétiques russes se sont réorganisées vers l’Asie. Les capacités d’adaptation logistique ont été plus importantes qu’anticipé.

Pendant ce temps, l’Ukraine demeure dépendante de ses soutiens occidentaux pour ses munitions, ses systèmes de défense aérienne, ses véhicules spécialisés et une partie importante de son financement. Pourtant, l’évolution technologique du conflit produit aujourd’hui un paradoxe remarquable.

Au printemps 2026, l’objectif central de la contre-offensive de 2023 réapparaît sous une autre forme. Non plus grâce aux brigades blindées mais grâce aux drones. L’Ukraine a considérablement développé sa capacité de frappe à longue distance. Drones FPV, drones d’interdiction logistique, frappes profondes contre dépôts, infrastructures ferroviaires et convois modifient progressivement les équilibres opérationnels.

La route R-280 reliant Rostov aux territoires occupés du sud représente aujourd’hui un axe logistique majeur pour Moscou. Or les frappes ukrainiennes compliquent désormais son utilisation. Là où l’Ukraine cherchait autrefois à couper physiquement le corridor terrestre, elle tente désormais d’en réduire l’utilité opérationnelle. Cette évolution illustre une transformation plus profonde.

La guerre industrielle classique n’a pas disparu. L’artillerie reste centrale. Les blindés demeurent importants et les effectifs humains continuent de peser lourdement. Mais une nouvelle couche technologique transforme l’ensemble. Le drone est devenu à la fois capteur, arme, moyen de correction d’artillerie et outil d’interdiction logistique. La capacité ukrainienne repose également sur un autre élément souvent moins visible : les communications.

Le réseau Starlink a joué un rôle majeur depuis 2022. La résilience des communications ukrainiennes, la coordination tactique, la transmission rapide d’informations et le pilotage d’une partie des systèmes sans pilote ont bénéficié de cette infrastructure satellitaire. Cet avantage technologique a profondément influencé certaines dimensions du conflit.

La Russie s’est adaptée à son tour. Production massive de drones FPV. Renforcement de la guerre électronique. Développement de drones guidés par fibre optique afin d’échapper au brouillage. Industrialisation accélérée de nouvelles capacités.

Trois ans après la contre-offensive de Zaporijjia, la leçon apparaît plus clairement. L’Ukraine de 2023 tentait encore de gagner une guerre du XXIe siècle avec certains outils conceptuels hérités du XXe. L’Ukraine de 2026 cherche désormais à atteindre les mêmes objectifs par des moyens profondément différents. Et cette évolution pourrait bien constituer l’une des transformations militaires majeures de notre époque.