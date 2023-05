Satan & Co

Invocation satanique, profanation, provocation, blasphème… Connaissez-vous l’influente secte sataniste, The Satanic Temple?

À l’approche de la convention annuelle du Temple satanique, du 28 au 30 avril 2023 à Boston, Massachusetts, l’Église catholique a tiré la sonnette d’alarme. L’évêque et le cardinal de l’archidiocèse local ont demandé aux prêtres et à leurs ouailles de faire preuve d’une extrême vigilance lors du sacrement de l’Eucharistie afin d’empêcher quiconque de voler les hosties et de les profaner lors de la « SatanCon 23 ». Ils ont également fait pression pour que l’hôtel Marriott Copley Place renonce à accueillir le congrès. Il faut dire que les organisateurs de la convention n’y étaient pas allés de main morte dans la provocation racoleuse en annonçant que l’événement serait placé « sous le signe du blasphème ». Au programme figuraient moult rituels, messes noires et autres « nuits des sorcières ». La maire de Boston, Michelle Wu, s’est attiré les foudres de la secte après le refus du conseil municipal d’autoriser une invocation satanique à l’intérieur de la mairie de Boston lors de la SatanCon 23 et de pavoiser l’édifice municipal aux couleurs de Satan lors de la « Satan Week » qui se tient en juillet. Le Temple satanique (The Satanic Temple, TST), fondé il y a dix ans, revendique actuellement 700 000 sympathisants dans le monde et prône un crédo libertarien et athée. Ses « congrégations » mènent campagne en faveur de l’avortement et de l’éradication des symboles du christianisme dans l’espace public. En 2018, le TST a notamment défrayé la chronique avec l’installation temporaire d’une statue monumentale de Baphomet, une divinité démoniaque à tête de bouc, aux abords du Capitole de l’Arkansas pour protester contre l’érection d’un monument aux Dix Commandements. Cette religion antireligieuse est parvenue à obtenir certains des droits d’une église protégée par la Constitution des États-Unis, comme un statut d’exonération fiscale. Lors de la première « SatanCon », en 2022, des manifestants catholiques et protestants en sont venus aux mains à propos de leurs propres différences théologiques. Satan divise pour mieux régner.