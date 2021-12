“Super Moustache”, le dessin animé dont Macron devrait s’inspirer

Au Vénézuela, le président, Nicolás Maduro, a utilisé un héros de dessin animé pour redorer son blason politique. A l’approche de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron ne devrait-il pas faire de même ? Ce serait au moins plus amusant que ses opérations de comm’ habituelles.

Il y a quelques années, on nous annonçait la chute imminente de Nicolás Maduro. Aujourd’hui, le président du Venezuela est toujours là. Déjà neuf ans qu’il tient les rênes du pays, Maduro. Et à l’approche de Noël, il a régalé les Vénézuéliens de cadeaux. Il a offert du spectacle à leurs enfants. Début décembre, un homme joufflu à moustache, semblant découler d’un croisement entre Superman, Super Mario et Nicolás Maduro, a fait son apparition sur la chaîne publique VTV pour un premier épisode.

Dans un bureau de la Maison Blanche, un mauvais bonhomme aux cheveux jaunes se réjouit de plonger dans l’obscurité tout un pays. Puis il envoie un avion couper l’électricité du Venezuela. C’était sans compter sur SúperBigote (Super Moustache en français), le héros musclé à la main de fer. Sur un air de salsa endiablée, SúperBigote s’envole pour réduire le maudit avion en fumée. « Indestructible » SúperBigote, rappelle une voix off en chantant. En 2019, une gigantesque panne d’électricité avait en effet paralysé le pays. Le régime chaviste avait alors évoqué un complot ourdi par Donald Trump et ses alliés. D’autres épisodes ont suivi. Dans celui du 24 décembre, Super Moustache, en diffusant ses pouvoirs avec sa chevalière dorée, empêche son pays de sombrer dans une guerre civile voulue par les Yankees.

Chacun en jugera par soi-même mais Super Moustache, c’est quand même autre chose qu’Emmanuel Macron racontant des anecdotes à l’Élysée devant les YouTubeurs Mac Fly et Carlito. Plutôt que les trente-six minutes de ce spectacle imbuvable, ne vaut-il pas mieux regarder une minute et demie de Super Moustache ? Peu importe la qualité du dessin, les nations ont besoin de héros pour s’unir et cela, Maduro l’a bien compris. En forçant un peu, on pourrait même voir dans Super Moustache une œuvre épique.

Réhabilitons la moustache

Sur le modèle de cette série, il y aurait de quoi faire en France aussi. Super Macron contre le coronavirus, Super Macron contre les Gilets Jaunes, Super Macron contre Erdogan, contre Bolsonaro, Zemmour ou que sais-je, les épisodes ne manqueraient pas. Reste la question de la moustache. Pas sûr que Macron gagne en popularité en se la laissant pousser. Et pour cause, quand on associe moustache et hommes politiques, on pense immédiatement à d’infréquentables personnages : Bachar al-Assad, Sadam Hussein, Augusto Pinochet, Nicolas Maduro aujourd’hui et bien d’autres. Sans même parler de Joseph Staline ou du Fürher.

A lire aussi, d’Alexis Brunet : Ces Français qui sont détenus à l’étranger

C’est une vue bien courte. Car De Gaulle portait la moustache, Léon Blum portait la moustache, Georges Clemenceau portait la moustache et jusqu’en 1941, Jean Moulin aussi. Sans oublier Albert Einstein, Marcel Proust, Stefan Zweig ou Charlot. Cette liste est non exhaustive, vous pouvez la rallonger (toutefois, en raison de sa moustache qui pointe vers le ciel, Salvador Dali serait mieux classé hors catégorie). D’ici le 10 avril 2022, le président Macron va-t-il s’inspirer de Super Moustache ou infliger à nos enfants un autre épisode en compagnie de Mac Fly et Carlito ? En attendant de le savoir, Messieurs, à vos ciseaux !

1 Partages Partagez Print Email

1 Partages Partagez Print Email