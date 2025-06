Va te faire voir chez Ikéa!

La malicieuse Sophia Aram convaincue de racisme anti-Suédois par ses détracteurs. Qui réclament l’arrêt de ses chroniques…

La Société des Journalistes du Parisien dénonce une chronique de Sophia Aram. L’humoriste et éditorialiste qui vomit les islamistes et les gaucho-antisémites est doublement traitresse – à ses origines et à la gauche. Donc, copieusement insultée en permanence sur les réseaux sociaux.

Il était un petit navire

Dimanche, elle a publié une chronique amusante sur Rita et Greta en bateau, joliment intitulée People Boat : « En plus du niveau de souffrance auquel les Gazaouis sont confrontés, il aura fallu ajouter le cynisme de Greta Thunberg et Rima Hassan faisant semblant de leur apporter un sachet de farine, deux Doliprane et trois serviettes hygiéniques». Et elle ironise sur Miss Krisprolls et Lady Gaza – les Krisprolls étant évidemment de fameuses biscottes suédoises.

L’humoriste Sophia Aram à la 35e cérémonie des Molières, le 6 juillet 2024 © ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

La Suédoise Greta Thunberg et la Française Rima Hassan, Catane, Italie, 1er juin 2025 © Salvatore Cavalli/AP/SIPA

Ce texte a gâché le dimanche des dirigeants de la SDJ, qui se fendent d’un communiqué. « Bien sûr, elle a le droit de penser ce qu’elle veut, mais tout de même, elle aborde la tragédie de Gaza avec une légèreté qui interroge ». On attend la liste des sujets et personnes sur lesquels la légèreté (c’est-à-dire l’humour) est acceptable. Bardella, l’extrême droite, CNews, on peut rigoler je suppose. Mais quand vous causez de Sainte-Rima et de sa merveilleuse « flotille », merci d’adopter un ton grave.

Pire encore, Sophie Aram est raciste. En appelant Thunberg Miss Krisprolls et l’opération «des Wasa pour Gaza», elle renvoie Greta à ses origines. Si elle appelait un Mexicain Mister Tacos, que dirait-on, s’insurge la SDJ. Bah rien, bande de nigauds (Appelez-moi Miss Couscous, si cela vous amuse !) Evidemment, les Insoumis applaudissent. Le racisme de Sophia Aram est enfin démasqué. Perdu: elle a offert hier soir une réponse hilarante à ses détracteurs. « Aucun Suédois ne devrait jamais avoir à subir la violence d’être associé à un Krisproll, ni aucun Français à une baguette, plus jamais ça ! »

Merci pour ce moment

Merci à tous pour le fou rire. Et puis finalement, tout ce petit monde reconnaît l’existence d’un racisme antiblanc…

Tout ça est un peu picrocholin, me direz-vous. Peut-être, mais blague à part, cela nous parle du journalisme d’aujourd’hui. La SDJ du Parisien devrait se soucier du plan social en cours ou de possibles ingérences politiques ou économiques. Non : son grand problème, c’est qu’une chroniqueuse ne parle pas de la flottille avec les trémolos adaptés. Ces prêchi-prêcheurs confondent leur opinion avec la vérité, ce qui leur permet de dispenser leur moraline à jets continus.

Ils ne sont pas d’accord avec Sophia Aram et ils se battront pour qu’elle ne puisse pas s’exprimer. Les journalistes luttaient autrefois contre la censure, aujourd’hui, ils la réclament. Au nom du bien.

Des journalistes qui détestent la pensée libre, ça fait peur. Moi je les plains, ça doit être terrible d’être ainsi englué dans un tel esprit de sérieux.

Mea culpa à l'attention de tous "les offensés chroniques"…



Consciente que le racisme anti-suédois, comme tous les racismes d'ailleurs, ne saurait avoir sa place dans les colonnes du Parisien, je présente mes plus plates excuses à tous les suédois qui auraient pu se sentir… pic.twitter.com/qeZ8ffyNOu — sophia aram (@SophiaAram) June 18, 2025

