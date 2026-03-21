Le grand quotidien de gauche français s’est encore surpassé le mois dernier. Pour le président d’Avocats sans frontières, l’ancien journal de référence ne mérite plus aucune déférence.

Demain la fin du Monde ? Le 15 février, au lendemain de la mort de Quentin Deranque à Lyon, un article du quotidien affirmait que Némésis, le collectif féministe dont le jeune homme était un sympathisant, était une organisation « d’ultradroite » et que son insistance à voir dans l’immigration une cause majeure des violences faites aux femmes reposait sur un mythe.

Comme si aucun OQTF ne violait de femme de France. Comme si Cologne était une légende aqueuse. Comme si des jeunes filles blanches de la classe ouvrière d’Angleterre n’avaient jamais été violées en masse par des gangs pakistanais.

Je mets au défi les mondologues cultivés et les mondophiles distingués de me trouver un article, un seul, qui critique la Jeune Garde. Un seul qui critique les positions racistes de la député Insoumise Obono, laquelle trouve qu’il y a trop de Blancs à la Fête de L’Huma. Un seul qui fustige son collègue du même parti Bilongo quand il considère les Africains plus intelligents et se félicite qu’ils fassent davantage d’enfants tout en évoquant la « pauvreté intellectuelle » des habitants du nord de la France.

En réalité, le seul aspect qui gêne Le Monde dans la mort de Quentin, c’est qu’elle puisse éclabousser le Parti antisémite ou faire un peu de bien en retour au RN.

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Je n’aurai pas assez de cet exemplaire de Causeur en entier pour montrer les efforts remarquables du quotidien autrefois vespéral pour venir en aide au Hamas, dont pendant deux ans il a diffusé chaque jour les bilans victimaires de sa « Défense civile » sans le dire. Benjamin Barthe, responsable Moyen-Orient de l’organe, a brossé un portrait très flatteur de Rima Hassan, et son épouse Muzna Shihabi de Free Palestine a recommandé l’âme du chef du Hamas à Allah, lorsque celui-ci a été ravi à sa douce affection.

Je considère que les murs de la citadelle ont commencé à s’effondrer lorsque Eugénie Bastié du Figaro a révélé l’existence d’un « Mur de Gaza » révéré et orné de marques de soutien au beau milieu de la salle de rédaction . Ce n’était pas seulement ce qu’Eugénie révélait, c’était aussi, c’était surtout que Bastié puisse s’autoriser à l’écrire qui montrait que l’ancien journal de référence ne méritait plus aucune déférence.

C’est aussi qu’il ne fait plus peur. Il y a vingt ans, une ligne contre moi m’aurait empêché de dormir. Il y a dix ans, cent lignes contre moi m’auraient légèrement gâché l’appétit. Il y a dix jours, lorsque la responsable média, dans le cadre du 102e article venimeux consacré à CNews, m’a estimé « proche de l’extrême droite », je n’ai pu réprimer un sourire…

Le 17 février, Gilles Paris a publié une longue et élogieuse nécrologie du sénateur afro-américain Jesse Jackson. Son titre dit tout : « Mort d’une icône de l’antiracisme ». Paris, homme du Monde, a oublié un rien, un point de détail, une paille: la vie politique de « l’icône » de sa dévotion a été émaillée de multiples déclarations antisémites pour lesquelles il a été obligé chaque fois de faire amende peu honorable.

Échantillons: nommer New York « Hymie town », soit en français « Youpinville » ; se féliciter de l’élection de Barack Obama pour « mettre fin à la domination des sionistes » ; ou encore faire alliance avec l’islamiste afro-américain Louis Farrakhan, grand admirateur d’Adolf Hitler. Selon que vous serez noir ou blanc, les jugements du Monde vous rendront blanc ou noir.

Si Le Monde n’existait plus, ce ne serait pas la fin du monde.