Rimbaud pour 10 francs

Le poème du dimanche

Parmi les nombreuses éditions des Illuminations que nous possédons, celle qui nous accompagne un peu partout date de juin 2000, dans la collection Librio. La couverture représente « Les saules au coucher du soleil » de Van Gogh, ce qui n’est pas un choix idiot du tout. D’abord parce que les dates de naissance et de mort du peintre à l’oreille coupée (1853-1890) coïncident presque exactement avec celle du poète voyou voyant (1854-1891) et que les deux, chacun dans leur domaine, sont à l’origine d’une véritable révolution dans la perception.

Cette édition ne comporte pas de notes, ce qui est toujours plaisant, et puis comment ne pas aimer ce volume qui a aussi bien vieilli qu’une veste en tweed et qui est libellé en francs – vous vous souvenez sans doute du franc, qui a précédé l’actuelle monnaie d’occupation austéritaire.

Nous voulions juste lui rendre hommage, car c’est elle qui nous accompagne en voyage depuis plus de 20 ans et nous permet de relire avec un œil neuf, c’est-à-dire très ancien (bonheur de Rimbaud, on ne lit jamais le même poème, même au bout de la centième fois), par exemple Enfance, après une ascension solitaire et matinale vers le Kastro de Plaka, sur l’île de Milos…

En Enfance

À la lisière de la forêt, – les fleurs de rêve tintent, éclatent, éclairent, – la fille à lèvre d’orange, les genoux croisés dans le clair déluge qui sourd des prés, nudité qu’ombrent, traversent et habillent les arcs-en-ciel, la flore, la mer.

Cette idole, yeux noirs et crin jaune, sans parents ni cour, plus noble que la fable, mexicaine et flamande; son domaine, azur et verdure insolents, court sur des plages nommées, par des vagues sans vaisseaux, de noms férocement grecs, slaves, celtiques.

Dames qui tournoient sur les terrasses voisines de la mer; enfantes et géantes, superbes noires dans la mousse vert-de-gris, bijoux debout sur le sol gras des bosquets et des jardinets dégelés, – jeunes mères et grandes sœurs aux regards pleins de pèlerinages, sultanes, princesses de démarche et de costumes tyranniques, petites étrangères et personnes doucement malheureuses.

Quel ennui, l’heure du “cher corps” et “cher cœur”!

Rimbaud, Les Illuminations (1873-1875)