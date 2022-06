Rachel Keke a le niveau scolaire d’une CM2

Ce n’est pas parce qu’elle est femme de chambre, ou issue de la diversité, que nous avons le droit d’être sceptique quant à l’entrée de Rachel Keke (LFI) au Palais Bourbon…. Le regard libre d’Elisabeth Lévy

Un chœur énamouré a salué l’élection de l’Insoumise Rachel Keke dans le Val-de-Marne, qu’elle-même qualifie d’historique. Elle a le mérite d’avoir battu l’ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu qui, des hidjabeuses au burqini, a soutenu toutes les mauvaises causes. De plus, il y a deux ans, Rachel Keke était élogieuse sur Marine Le Pen, ce qui témoigne d’une certaine indépendance d’esprit car cela n’est pas forcément bien vu dans le combat syndical…

Je n’ai aucun problème avec sa profession. Qu’il y ait de la diversité sociale à l’Assemblée nationale est parfait. Rachel Keke, par expérience militante et professionnelle, est sensible au sort des plus humbles. Lisette Pollet, élue à Montélimar, est également femme de ménage. Mais, elle est sous étiquette RN. Donc, elle n’existe pas dans les médias…

Ce qui peut être reproché à Rachel Keke…

Faut-il le préciser, je me fiche éperdument de la couleur de peau de Rachel Keke. À condition qu’elle ne se considère pas comme une porte-parole des Noirs ou de la diversité, et qu’elle se rende à l’Assemblée en costume de ville, si c’est possible.

J’ai néanmoins deux réserves : son premier combat (qui n’entre nullement dans ses attributions) est d’augmenter les femmes de ménage de l’Assemblée. Seulement, Gilles Legendre l’a déjà fait. Donc, cette annonce est un coup de com’. Mais surtout, Rachel Keke ne représente pas sa corporation mais le peuple français. L’idée qu’un représentant doit vous ressembler est étrangère à la République et au principe de la démocratie représentative. Un ouvrier ne pourrait pas comprendre les problèmes des cadres ? Un médecin ne pourrait pas comprendre les problèmes des taxis. Ou alors, il faudra composer l’Assemblée nationale selon la méthode des quotas pratiquée par les sondeurs. Personnellement, je me considère par exemple mieux représentée par un homme pas déconstruit que par Sandrine Rousseau !

Le plus grave, c’est lorsque Rachel Keke a déclaré haut et fort “J’ai le niveau scolaire de CM2”. Certains se sont empressés de la défendre, en désignant tel ou tel ministre ou député qui ne serait pas au niveau. Sauf que ces derniers ne le revendiquent pas ! On s’est indigné il y a quelques jours, et à raison, que des candidats au bac ignoraient le sens du mot ludique. Et une femme du niveau CM2 pourrait être députée ?

Mépris du peuple

Rachel Keke est intelligente. La France peut tout à fait lui permettre de passer son bac et de faire des études. Mais, désolé, l’Assemblée nationale n’est pas une bonne œuvre ni une école. C’est l’endroit où se fabrique la loi : cela demande des compétences. Dire qu’on va faire la loi avec un niveau de CM2, c’est mépriser le peuple dont on est l’intercesseur.

La démocratie représentative n’est pas le règne de John Doe (vous-et-moi) mais la sélection des meilleurs. Aussi sympathique soit Rachel Keke, eh bien non, on ne peut pas être député et ignorant.

