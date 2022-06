Poutine superstar

Le maître du Kremlin devient la nouvelle coqueluche de la jeunesse chinoise sur les réseaux sociaux.

Alors que l’Occident en général le tient pour un monstre de cynisme et de cruauté, le président russe est adulé, voire idolâtré par un public nombreux en dehors de son propre pays[1]. Des milliers de Chinois postent sur Douyin, la version originale chinoise de TikTok, des vidéos à la gloire de celui qu’ils surnomment « Papa Poutine », « Prince charmant », « Grand Frère » ou « Dieu mâle ». Ces vidéos récoltent des centaines de milliers de « likes » et des milliers de commentaires enthousiastes. On y loue son énergie, son courage, son dévouement à son peuple et même sa bonté. On poste des montages flatteurs de Poutine et des chansons façon karaoké exprimant un « amour ardent » pour Vladimir.

Cette vénération d’un leader étranger ne déplaît pas en haut lieu. Si nombre de comptes de fans de Poutine appartiennent à des individus qui ont une admiration sincère pour le chef d’État russe, d’autres sont sous le contrôle du gouvernement chinois. Bien que la Chine n’approuve pas officiellement l’invasion de l’Ukraine, elle censure les publications antirusses sur les médias sociaux et proclame que les États-Unis et l’OTAN sont responsables de la guerre.

A lire aussi : Sommes-nous aussi décadents que le pense Poutine?

À l’époque de Mao, la Chine entretenait une forte admiration pour Staline, considéré comme un bon leader communiste, à la différence de ses successeurs soviétiques. Poutine incarne de nouveau l’homme fort qui convient au régime autoritaire chinois. La seule inquiétude concerne la très grande place que la culture numérique en Chine accorde au « fandom », autrement dit à ces cultes voués par des fans à une personne ou un sujet qui les enthousiasme. L’année dernière, l’État a annoncé vouloir imposer des limites à ce qu’il appelle l’« adoration toxique des idoles » qui risque de porter atteinte à la santé physique et mentale des jeunes. Qu’on se rassure, Papa Poutine n’a jamais fait de mal à personne.

[1]. Amanda Florian, « Chinese TikTok Users Are in Love With “Daddy Putin” », Foreign Policy, 15 mai 2022.