Quand les poètes voyagent

L’été est la saison des voyages, réels ou imaginaires

On vous propose une petite anthologie estivale grâce à des poètes d’hier et d’aujourd’hui, connus ou moins connus mais qui incitent tous à la rêverie. Cette semaine, Eric Poindron.

Metz-aux-Lointains

Humeurs d’automne et horaire d’oiseaux

Écoute les derniers chants avant l’envol

Tandis que la nuit tombe ou s’effiloche

loin des montres folles

Pas à petits pas

Bribes de nuit & de concert

D’automne à tâtons à célébrer l’hiver

Confondre le jour et le violoncelle

La nuit et la prière.

Confondre souvent et en conscience

sans se cacher derrière les nuages

Notre désir de prière

fantasque & funambule

est impossible à assouvir

Il faut toujours se méfier des voyages que l’on s’invente

Ils peuvent nous laisser sur notre faim quand pour de vrai

nous mettons les pieds dans le plat

Prière de merle d’aurore et de bienveillance

Le pardon c’est montrer à l’autre que l’on possède encore un peu d’imagination

Eric Poindron, Le fou et la licorne (Germes de Barbarie, 2020)

Poète, éditeur, érudit fantasque, Eric Poindron est l’auteur de nombreux ouvrages dont les derniers sont Breughel, des secrets dans la neige (Invenit, 2020) et Le voyageur inachevé (Le Castor Astral). Il a reçu en 2019 le prix Nerval et le Prix Roland Topor.

