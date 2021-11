Pascal Praud, la bête poivre et sel du PAF

Cela dure depuis quelques mois. Avec les présidentielles en vue, ce curieux phénomène s’accélère. Déjà d’emblée, la suprême délicatesse avec laquelle est traitée la chaîne Cnews interpelle tout esprit critique. L’une de ses figures de proue, à savoir le journaliste Pascal Praud, est ainsi devenue une sorte de tête de turc. « Il était si bien quand il était cantonné – confiné ! – au seul football » : se lamentent ses détracteurs perclus de clichés et… de mauvaise foi. Carton rouge ! Notre confrère semble du genre gonflé à l’antenne. Haro sur l’impudent ! La « bonne » presse parisienne le décrit comme un patron de bar, qui fait chanter les rumeurs et pousser la chansonnette à certains de ses invités les soirs de gouaille. Un journaleux venu du Pouliguen, avec les clichés nostalgiques de son enfance en bandoulière, qui a perdu pied dans les vertiges parisiens. Un «poivre et sel » aux relents fachos, qui se marre avec ses chroniqueurs-maquignons… La belle affaire !

Et si tout simplement il ne faisait que son métier. La définition de l’information par ses censeurs est-elle à ce point galvaudée pour qu’elle ait autant pervertie leur conscience ? Un journaliste informe par essence. Mais c’est aussi un lanceur d’alerte, un type qui appuie là où ça fait mal. Et justement la France a mal. Ses émissions matinale et du soir sont autant d’invites au débat et poussent à regarder derrière le miroir, à ne pas siroter les discours lénifiants sans sens critique… Bref ! à réfléchir tout simplement, sans condamner forcément. Réfléchir… Un mot bientôt banni des dicos si on n’y prend garde. Un mot, un gros mot même, qui fait injure à la « bienpensance » serinée par les grands soporificateurs, qui ont en plus le culot de crier à la manipulation… Ne faiblissez pas Pascal Praud et les vôtres ! Sinon, c’est le glas qui succédera au tocsin, dans notre belle terre de France…

