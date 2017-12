Miracle de la Nativité, il existe encore des librairies indépendantes dans cette France que les médias ont désertée. Ne les snobez pas ! Même si la lecture vous effraie un peu et que les bancs de l’école vous donnaient la nausée. Certains libraires font parfois plus du quart de leur chiffre d’affaires sur le mois de décembre. Sans Noël et le Jour de l’an, le livre tomberait aux oubliettes et les écrivains iraient pointer à la soupe populaire. Alors, si vous n’avez pas encore complètement rempli votre cabas, voici quelques idées pour passer les fêtes entre de bonnes lignes.

Vous aimez le cinéma, l’Histoire et les zones d’ombre. Lisez Continental Films, cinéma français sous contrôle allemand de Christine Leteux avec une préface de Bertrand Tavernier aux éditions la tour verte. Ce docteur en sciences a déjà écrit sur Albert Capellani et Maurice Tourneur. Elle nous ramène en octobre 1940 quand un producteur allemand, Alfred Greven, lance une société de production cinématographique, la Continental Films, qui réalisera une trentaine de films durant les années d’Occupation dont Les Inconnus dans la maison ou Le Corbeau. Ce document d’une grande valeur historique remet en perspective les « héros » de ce cinéma-là, entre délations, compromissions et actes de courage. On y croise Fernandel, Raimu, Danielle Darrieux, Harry Baur, Marcel Carné, Henri Decoin ou encore Henri-Georges Clouzot.

Chasser l’incongru à Paris

Dans Paris secret de Michel Dansel, toutes les impasses et bizarreries de la capitale feront votre bonheur. Arrondissement par arrondissement, vous partez en chasse de l’incongru et de l’étrange avec un guide des plus facétieux. Des centaines d’anecdotes de quoi briller le soir du réveillon. Saviez-vous, par exemple que « le seul bureau de chef de station qui subsiste à Paris se situe dans le 7ème arrondissement, à la station Sèvres-Babylone, sur le quai de la ligne 12, direction porte de la Chapelle » ? Ces bureaux vitrés « qui disposait d’un téléphone » ont tous depuis disparu.

Pour profiter pleinement des plaisirs de la table, munissez-vous également de Bon vivant ! de A.J Liebling (1904-1963) aux éditions La Table Ronde. Ce chroniqueur du New Yorker croque un Paris gastronomique disparu. « Un bon appétit est une condition essentielle pour bien écrire sur la nourriture­ […] Chaque jour n’offrant que deux opportunités de travailler sur le terrain. Il s’agit de ne pas les gâcher en surveillant de trop près son cholestérol. Ces repas sont aussi indispensables que les matchs d’entraînement pour un boxeur » avait-il coutume de dire.

Alix revient !

Enfin, pour les petits mais aussi les grands, deux BD classiques créées par Jacques Martin et reprises depuis par de nouveaux auteurs. Le tome 28 des enquêtes du journaliste Lefranc, Le principe d’Heisenberg, est signé par Christophe Alvès et François Corteggiani. Le 36ème album d’Alix, Le serment du gladiateur, vient de sortir avec un scénario de Mathieu Bréda et des dessins de Marc Jailloux. Ces deux titres parus chez Casterman font perdurer la tradition de l’instruction et de l’aventure. Bonnes lectures !

