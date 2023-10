Oh my God!

L’acteur Matthew Perry, star de Friends, vient d’être retrouvé mort à Hollywood.

L’acteur Matthew Perry, célèbre pour son rôle de Chandler Bing, dans la série à succès Friends (1994-2004), a été retrouvé mort à son domicile de Pacific Palisades, à Los Angeles, rapportent les médias américains. Aucun signe d’acte criminel n’a été découvert, mais des sources anonymes citées par le Los Angeles Times et le site people TMZ indiquent qu’il pourrait s’agir d’une noyade – une information ensuite reprise par NBC News… Matthew Perry avait seulement 54 ans.

You make jokes when you’re uncomfortable

Matthew Perry est principalement connu pour son interprétation du trentenaire sarcastique, peu sûr de lui et névrosé Chandler Bing, dans la série Friends. La série a connu un immense succès et a fait de lui l’un des acteurs les plus célèbres d’Hollywood, aux côtés de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer. Les acteurs touchaient 1 million de dollars par épisode, à la fin de la série, laquelle a permis au network NBC de réaliser des audiences records. En France, la série a été diffusée sur France 2, puis multidiffusée. Du jour au lendemain, elle a ringardisé les insipides sitcoms tricolores de AB Productions que diffusait alors TF1. On peut désormais redécouvrir Friends sur Netflix, qui paie une fortune pour en avoir les droits. Aux États-Unis, l’intégralité des 10 saisons de Friends avait disparu du catalogue Netflix, le 1er janvier 2020, provoquant une vague d’émoi massive.

Mon voisin le blagueur

Durant 10 saisons de Friends, Matthew Perry partageait, en colocation avec Joey (Matt LeBlanc), un appartement du West Village à New York, voisin de celui de Monica et Rachel (Courteney Cox et Jennifer Aniston). Il a d’abord une histoire d’amour compliquée avec la dénommée Janice (Maggie Wheeler), à la voix nasale irritante, avant de se mettre en couple avec la belle Monica. La profession de ce cadre brillant, reste incertaine pendant toute la série.

A lire aussi: Séparatisme: le maire de droite et la bachelière voilée

Le studio Warner Bros, qui a produit la série, a publié un communiqué dans lequel il se dit « dévasté » par la nouvelle de la disparition de Matthew Perry et exprime ses condoléances à sa famille, à ses proches et à ses fans. L’acteur avait longtemps lutté contre l’addiction aux analgésiques et à l’alcool, cherchant de l’aide dans des cliniques spécialisées à plusieurs reprises. Il avait également révélé avoir souffert de graves angoisses sur le tournage, dans un livre, Friends, mes amours et cette chose terrible, publié l’an dernier chez Robert Laffont.

Matthew Perry avait été nommé pour les Emmy Awards en 2002 pour son rôle dans la série et avait obtenu deux autres nominations en 2003 et 2004 pour ses apparitions dans la série « À la Maison Blanche », où il jouait le rôle d’un conseiller associé du président. L’acteur avait également joué dans diverses comédies, notamment « Coup de foudre et conséquences » (1997) avec Salma Hayek, « Mon voisin le tueur » (2000) aux côtés de Bruce Willis, et « 17 ans encore » (2009) avec Zac Efron.

A lire aussi, du même auteur: Crise des opioïdes: le mensonge des 12 heures de l’« OxyContin »

Les fans ont appris ce dimanche matin la nouvelle de la disparition de l’acteur non sans une profonde nostalgie. Nostalgie d’une époque où un humour gentiment homophobe à la télévision ne prêtait pas à conséquence. Une époque où les séries américaines n’étaient pas encore envahies par les acteurs transgenres politiquement corrects. Une époque insouciante, enfin, où le World Trade Center faisait encore son apparition entre deux séquences rigolotes du programme…

MDR. Les cinq fois où Chandler Bing nous a fait mourir de rire.

Saison 2 Celui qui retrouve son singe

Piégé par son amie d’enfance (Julia Roberts), qu’il harcelait à l’école, Chandler Bing se retrouve à poil dans les toilettes d’un restaurant.

Saison 3 Celui qui s’auto-hypnotisait

Chandler, qui cherche à essayer d’arrêter de fumer, est surpris dans son sommeil par son colocataire alors qu’il écoute une cassette d’hypnose. « Vous êtes une femme libre, forte et indépendante » dit l’enregistrement.

Saison 1 Celui qui a du jus

Lors d’une coupure d’électricité affectant toute la ville, Chandler se retrouve coincé dans un distributeur à billets avec une femme très séduisante qu’il n’ose pas aborder. Lorsqu’elle lui propose un chewing gum, il lui répond qu’il accepte et que oui, un chewing gum serait la « perfection », une formulation trahissant une sexualité ambiguë.

Saison 4 Celui qui avait des menottes

Chandler se retrouve menotté et enfermé dans un bureau par Joanna (Alison La Placa), la patronne un peu sado-maso de Rachel, aux grands magasins Bloomingdale’s. Quand Rachel s’aperçoit de la situation, elle hésite à le détacher. Au milieu de leur dispute, Chandler se cogne accidentellement la tête (ce qui n’était pas prévu initialement dans le script).

Saison 10 Ceux qui s’en allaient (dernier épisode)

Au moment de quitter l’appartement légendaire et de dire adieu à la série, les six amis de Friends proposent de se retrouver dans la rue pour boire un dernier café. « Où ça ? » demande Chandler. Tous les fans de la série savent bien qu’ils ne peuvent aller qu’au Central Perk, le café où se déroule une bonne partie de leurs intrigues.

3 Partages Partagez Print Email

3 Partages Partagez Print Email