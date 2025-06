Meloni, Weidel: femmes vraiment libérées, elles…

La chef du gouvernement italien est une femme déconstruite. Quant à la chef de l’extrême droite allemande, elle vit en couple lesbien avec une Sri Lankaise ! Ni wokistes, ni soumises.

Leur vie privée, leurs choix personnels assumés au grand jour, fièrement revendiqués, en rupture cinglante avec les préjugés dont on se plaît à accabler les conservateurs – les femmes surtout, évidemment, notamment quand elles s’investissent dans la dynamique conservatrice, droitière. Pour la gauche, au sens le plus large — du centre bien mou à l’extrême bien ranci —, on les imagine de préférence monoandres, arrivées vierges au mariage (chrétien, bien sûr), devenant à vie la créature d’un seul mâle qu’elles serviraient avec dévotion, trouvant le sommet de leur accomplissement personnel dans de très pieuses œuvres et de très prudes organisations humanitaires.

Meloni, une femme déconstruite

Or, Giorgia Meloni, l’Italienne, et Alice Weidel, l’Allemande, conduisent leur existence comme nombre de femmes confites en progressisme aimerait fort mener la leur, mais s’en abstiennent faute du courage suffisant. Le courage de braver les conventions, de faire fi des on-dit et des insultes, de dominer jusqu’à ce que leur propre famille politique aurait historiquement tendance à tenir pour intangible, inscrit dans le marbre de la règle morale.

Ces deux femmes, têtes politiques de premier plan, ne sont pas seulement des femmes libérées dans leur discours ou la revendication verbeuse de tribunes, elles le sont dans leur vie. Dans leur quotidien. Tranquillement, avec la force sereine dont seuls les vrais caractères sont investis.

Giorgia Meloni apprend sa grossesse le jour de son anniversaire, à trente-neuf ans. Elle vit en couple mais n’est pas mariée. Elle est donc mère célibataire. Fille mère comme on disait voilà peu encore dans les profondeurs de l’Italie très chrétienne. On sait par ailleurs qu’elle eut par le passé des relations avec d’autres hommes, plusieurs, épisodes dont elle ne fit jamais grand mystère.

Lorsque son enfant est venu au monde, elle publia une brève annonce : « Ma fille est née. Ginevra ». Aussitôt, la gauchouillerie aux aguets, dépitée de ne pouvoir l’attaquer sur le fait qu’elle ne fût pas passée devant le maire et le curé, s’empressa de lancer urbi et orbi : « Giorgia Meloni joue la patriote par devant, puis elle va accoucher en Suisse. » Dans leur hâte de nuire, ces fins esprits n’avaient pas compris que Ginevra n’était en aucune façon la bonne ville de Genève, mais tout simplement le prénom de la petite fille.

Alice Weidel, en couple gay interracial

Alice Weidel, elle, leader de l’Afd, l’Alternative pour l’Allemagne, se situe tout autant en rupture avec le rigorisme de mœurs supposé consubstantiel de la droite de la droite germanique. Lesbienne revendiquée, elle est mariée à une Suissesse d’origine Sri Lankaise. Elles ont deux enfants, portés par l’épouse et élevés avec elle en Suisse.

Là aussi, la gauchouillerie n’a pas craint de se donner en ridicule. Parce qu’elle est très farouchement opposée à la théorie du genre, au changement de sexe, elle est régulièrement accusée, non seulement de transphobie, mais – un comble – d’homophobie. Une homophobie à laquelle les mêmes missionnaires du politiquement correct s’empressent d’associer l’islamophobie, puisque cette responsable politique se déclare adversaire résolue de l’immigration en open bar et de l’islamisation de son pays en quoi, elle voit, à juste titre, la menace homophobe, bien réelle celle-là, pour ce qu’elle est elle-même et tant d’autres personnes outre Rhin, de tous les sexes si je puis ainsi m’exprimer. Ces convictions très affirmées, elle les partage avec sa collègue italienne. De même que la condamnation sans failles de l’obscurantisme woke.

Fortes personnalités

Elles me font penser, ces deux fortes personnalités, à ce qu’étaient chez nous autrefois une George Sand ou mieux encore une Colette qui, quant à elle, affichait haut et clair son aversion pour les bas-bleus suffragettes de l’époque. Ces deux aînées, en effet, n’avaient nullement besoin de se draper dans le militantisme féministe, elles étaient le féminisme.

Tout comme aujourd’hui le sont Giorgia Meloni et Alice Weidel. À aucun moment elles ne se sont dit : « Puisque j’ai des ambitions politiques, qui plus est à droite, faisons comme tant d’autres. Sauvons les apparences et menons la vie qu’on attend de nous. » Jamais ! Elles ont eu l’audace de s’imposer telles qu’elles sont, en rupture avec les conventions, les bons usages, la sacro-sainte règle commune. Et l’audace a payé. Or, c’est évidemment dans ce courage-là, porté dès leurs premiers pas dans la vie publique, qu’elles puisent celui de conduire l’une et l’autre crânement, avec une détermination plutôt rare, leurs combats politiques d’aujourd’hui. Enfin, si on veut bien me permettre une petite note personnelle, j’avouerai que le pied de nez, voire le bras d’honneur, que ces deux femmes de la droite de la droite adressent aux braillardes du néo-féministe progressiste me comble de jubilation. Avec elles, désormais, la femme libérée, c’est à droite, dans le camp du conservatisme intelligent, éclairé, qu’il convient de la chercher. J’adore.