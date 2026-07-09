Marine à son plus haut… Explication

L’argument massue du Rassemblement national dans l’affaire des assistants parlementaires du FN — l’absence d’enrichissement personnel et la logique à faire travailler les troupes d’un parti nationaliste pour la nation — semble faire mouche auprès de ses électeurs et avoir par ailleurs convaincu une majorité de citoyens.

Le Figaro de ce jour – jeudi -, se référant à un sondage Ifop-Fiducial, titre « Marine Le Pen à son plus haut après la décision de justice ». Certains de s’étonner, d’autres de pousser des cris d’orfraie. Or, cette embellie s’explique assez simplement.

Tant le tribunal, en première instance, que la cour, en appel, ont clairement souligné que, dans cette affaire, il n’y avait eu aucune forme que ce soit d’enrichissement personnel. Et c’est bien cela que le public a retenu en priorité : aucun enrichissement personnel. En quoi, à juste titre, ce public a voulu voir une évidente marque de probité.

Ensuite, sur le fond du dossier, ce même public – qui est loin d’être aussi stupide que nos élites à tête molle veulent bien le penser – a bien compris, lui, qu’il était somme toute naturel que les attachés parlementaires d’un parti souverainiste, c’est-à-dire plaçant la nation, le pays, au-dessus de tout, mettent de préférence leur talent, leur énergie, leur temps, au service des affaires de cette nation, de ce pays plutôt qu’à participer à la montée en hégémonie d’un système bureaucratique et technocratique dont la finalité n’est autre, en réalité, que l’affaiblissement si ce n’est l’asservissement de cette même nation et la négation de toute légitimité souverainiste. Simple question de bon sens. Ce bon sens qui fait tellement défaut à ces élites évoquées plus haut…

Ainsi, le public de France a bien compris ces deux axes majeurs de l’affaire. C’est pourquoi, par ce sondage – et d’autres qui, ces heures-ci, disent la même chose – il exprime aussi, outre la confiance placée dans la candidate Marine Le Pen, l’exécration que leur inspire ce système apatride pathétiquement hors sol, au fonctionnement des plus opaques et aux décisions trop souvent ubuesques.

Il a également compris, ce public, que tous ne sont pas aussi égaux que cela devant la loi. Il y en a qui, comme disait l’autre, « sont plus égaux que les autres ».

Ainsi, pour des faits similaires, en 2024, l’époustouflant François Bayrou a bénéficié d’un verdict de relaxe. On a pu s’en offusquer. Cependant, là aussi, il y a une explication toute simple.

À la différence de Marine Le Pen, les juges n’avaient pas pu retenir contre lui qu’il fût peu ou prou l’organisateur du processus de détournement des rémunérations européennes de ses attachés parlementaires. Ce que, à la réflexion, nous voulons bien croire, car si le petit baron de Bétharram avait pu se montrer capable de piloter quelque organisation efficace que ce soit tout le temps de sa longue carrière politique, cela se saurait. C’est donc à son impéritie, à son inutilité politique qu’il doit la clémence de la justice. Dès lors, on comprend un peu mieux la différence de traitement entre lui et Mme Le Pen. Une conclusion s’impose : il y a des relaxes largement plus infamantes que certaines condamnations. Cela aussi, le public de France, semble-t-il, l’a bien compris.