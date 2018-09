« Je me fous d’être payé par Poutine ! » Causeur et Frédéric Taddéï font leur rentrée… et la font de manière décapante. Accompagnés de Souâd Ayada, du « Dr Good » Macron et de Bruno Retailleau. Le tout ponctué par un coup de rouge. Découvrez notre nouveau numéro…

Au secours, il revient ! Vous croyiez en être débarrassé mais voilà Frédéric Taddeï est de retour. Exit France télévisions et Europe 1, c’est RT France qui héberge la nouvelle émission de débats culturels et politiques animée par le journaliste le plus cultivé du PAF. A raison de quatre émissions par semaine, « Interdit d’interdire » reprend peu ou prou l’ancienne formule de feu « Ce soir ou jamais ».

Huit pages avec Taddeï

De quoi justifier huit pages d’entretien-fleuve avec Causeur. « Frédéric Taddeï semble traverser l’existence avec la même distance ironique, quoique bienveillante, que celle avec laquelle il animait « Ce Soir ou jamais ! ». Certes, il a des opinions et plus encore des goûts et des enthousiasmes. Mais il tient pour une sorte de politesse de ne pas les imposer à ses interlocuteurs. », salue Elisabeth Lévy.

La directrice de Causeur et nous autres avons passé l’animateur à la question : est-ce anodin d’être payé par de l’argent public russe ? La liberté d’expression sera-t-elle garantie sur Russia Today ? Pourquoi France télévisions abandonne-t-elle sa mission culturelle ? Réinvitera-t-il les « cerveaux malades » que brocardait Patrick Cohen ? Peut-on sereinement débattre de #metoo aujourd’hui ? Promis : tout, tout, tout, vous aurez tout sur Taddeï !

La rentrée des classes dédoublées

Passons à la rentrée des classes. La présidente du Conseil supérieur des programmes Souâd Ayada nous a accordé un long entretien autour de sa mission. Reconnaissante à l’école républicaine de l’avoir fait échapper aux déterminismes sociaux, cette fille de modestes immigrés marocains entend réhabiliter les humanités, le sentiment national et la transmission des savoirs. Hélas, le mammouth fait de la résistance, comme en attestent les articles de terrain qu’ont signé Laurence David et Bruno Michel. Ainsi, en son propre sein, l’école accueille depuis quarante ans un dispositif qui sape ses principes élémentaires. L’ « Enseignement des langues et cultures d’origine » (ELCO) assigne en effet les enfants d’immigrés à l’identité de leurs ancêtres. Ultra-majoritairement choisi par des familles turques ou maghrébines, l’ELCO sous-traite à des enseignants étrangers l’instruction des enfants. Et malgré les bonnes intentions du ministre Blanquer, rien ne change. Aberrant ! Quant aux dédoublements des classes de primaire en zones sensibles, l’application de cette mesure a priori salutaire se heurte à deux réalités de terrain : le manque de salles et d’enseignants.

Portrait de Macron en Narcisse

Bonnet d’âne du moment, le président Macron est au coin. Y compris de ce numéro. Celui que Gil Mihaely compare au « Docteur Good » qu’incarne Michel Cymès, mélange de pensée positive hygiéniste et individualiste, connaît un passage à vide depuis l’affaire Benalla. Avec son mordant habituel, Jean-Pierre Le Goff croque un président qui oscille entre le monarque républicain, le manager motivé et « hypercompétent », au risque d’éroder l’autorité de l’État et de déstabiliser un peu plus une société mise à mal par l’adaptation à la mondialisation et à l’Europe. Interrogé dans nos colonnes, le sénateur LR Bruno Retailleau abonde dans le même sens en dénonçant le « narcissisme » d’un président fasciné par le modèle multiculturaliste et libéral anglo-saxon. « Sortons de l’économisme ! », enjoint-il à la droite qu’il entend refonder pour répondre aux attentes identitaires des Français.

Un Bordeaux, si je veux!

Côté culture, l’écrivain Patrick Mimouni s’attarde sur les identités maudites juive et homosexuelle qui conditionnent La Recherche du temps perdu à travers une série de signes en écho à la vie de Proust. Jérôme Leroy salue les deuxièmes romans réussis de Nicolas Mathieu et Gauthier Battistella. Enfin, notre journaliste gastronomique Emmanuel Tresmontant sépare le bon vin de l’ivresse dans une enquête de bouche sur le Bordeaux. Majoritairement trop riches et onéreux, ces vins dopés pour les rendre plus épais et charnus font la fortune de quelques grandes maisons de négoce qui fonctionnent comme des entreprises de la Silicon Valley… Heureusement, quelques bouteilles à prix accessibles surnagent.

Adieu Luc

Mais je manquerais à tous mes devoirs si j’oubliais de rendre un hommage sincère à Luc Rosenzweig, dont la seule indélicatesse fut de nous quitter le 14 juillet. Cet homme exquis, parfois piquant, rarement injuste, a droit aux éloges mérités d’Elisabeth Lévy, Jérôme Leroy et Elie Barnavi. Sa plume et son esprit aiguisés nous manquent cruellement. Adieu l’ami !