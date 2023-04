Macron: le tout à l’égo

Revenu tout cabossé d’une humiliante tournée à l’étranger, Pif Poche est plus déterminé que jamais à se venger sur les Français coupables de ne pas l’aimer. Après avoir demandé à ses ministres de cultiver l’apaisement en semant l’humilité – on croit rêver – Pifounet un casque de chantier sur la truffe menace: “ne rien lâcher c’est ma devise”. Ça tombe bien. Le peuple souverain si longtemps moutonnier, retrouve son instinct sauvage pour le soumettre ou le démettre. Au terminus des prétentieux il va y avoir du sport. Le billet satirique de Denis Hatchondo…

Faites dodo vous aurez du Lolo. Plus sage que l’académie des neuf du Conseil Constitutionnel tu meurs à Honfleur. Lolo Fabius, la dent de sagesse incarnée, a été parfait. Avec l’aide de ses huit acolytes plus sages que des images, dont la sage-femme Jacqueline Gouraud ex-ministre de Macron, Lolo a servi sur un plateau au président le rapport qu’il voulait. Retoquant seulement les six articles cédés après d’âpres négociations aux LR. Les Républicains, Ciotti, Larcher et Retailleau en tête, se sont faits rouler dans la farine comme des cordons bleus du Père Dodu Cocu. Il faut dire que Lolo le godelureau, fut l’un des premiers freluquets de la 5ème. Avant d’être retoqué par un Chirac le qualifiant de roquet. Mais 40 ans après le Lolo est toujours là, plus fidèle qu’une arapède à son rocher. Magnifique République française qui fabrique des hommes politiques à vie ! Avec de supers points de chute dorés pour leur retraite argentée. Peu importe que la bande des neuf n’ait aucune qualification pour faire du droit, à fortiori constitutionnel, ils sont là pour servir après avoir été si bien servis.

4 heures du mat Macron a des frissons. Pas à un enculage de mouche prés, Freluquet 1er convoque ce mardi l’intersyndicale pour négocier le sexe des anges. Après avoir été méprisé pendant des mois, la représentation des salariés devrait se précipiter à l’appel du maitre. Le maitre de Nemo, le chien qui pisse à tort et à travers sur des murs chargés d’histoire. Le maitre que la communauté internationale invite à relire Pif le Chien avant d’émettre un ouah ouah aussi inutile que vain. Alors au nom des syndicats, Laurent Berger décline l’invitation tout en incitant le président à un délai de décence. Oh putain la leçon de savoir-vivre en politique! Alors qu’à l’extérieur du Château les manifs sauvages fleurissent comme les roses de Picardie au soleil d’Amiens, à l’intérieur du crâne du kid d’Amiens la vengeance arrive à ébullition. A 3h58 pendant que Berger dort comme un nouveau-né Macron promulgue sa loi avant d’aller se coucher. Je me répète en citant de nouveau un Luc Ferry éclairé, cuvée 2018: On a mis un gamin à l’Élysée et on n’a pas fini de le payer.

