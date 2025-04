Chaque semaine, Philippe Lacoche nous donne des nouvelles de Picardie…

Longtemps, pâle Proust picard, je ne me suis pas levé de bonne heure ; longtemps, également, je n’ai pas regardé la télévision. Depuis que ma chérie, ma Sauvageonne, est entrée dans ma vie, je peste toujours autant quand il s’agit de me lever de bonne heure. (Je hais l’aube, ses couleurs blafardes, laiteuses comme un flan aux œufs, ses bruits de voiture qui me fatiguent : tous ces gens qui se rendent, courageux, à leur travail ; pendant des dizaines d’années, j’ai fait comme eux, moi le retraité, aujourd’hui, je ne peux plus. Bref : le matin me donne la nausée, une nausée sartrienne). En revanche, mes nouveaux jours sauvageonniens m’ont presque ôté l’envie de passer mes soirées au bistrot au grand dam des patrons de cafés et des brasseurs de bières Pils qui ont vu, ces derniers mois, leurs recettes diminuer. Mon foie est en droit de ne point le regretter.

Donc, il m’arrive de nouveau de regarder, le soir, la télévision. Deux documentaires m’ont récemment passionné. Le premier, diffusé sur Netflix, co-réalisé par Anne-Sophie Jahn, consacré à Bertrand Cantat, chanteur du groupe Noir Désir, assassin de Marie Trintignant ; le second, à Klaus Barbie, assassin notoire, responsable d’exécutions, de tortures et de la déportation vers les camps de la mort d’environ 14 000 personnes, principalement des juifs et des résistants. Il n’est pas question ici de comparer le premier au second. Le nazisme et ses crimes sont incomparables, inégalés sur l’échelle de l’horreur. Mais, je dois avouer que, lors des deux émissions, j’ai éprouvé un profond dégoût. Pourtant, comme beaucoup de fans de rock, j’ai beaucoup aimé les chansons de Noir Désir et son charismatique leader ; les mélodies et ces textes empreints de tant d’humanisme et de poésie. Depuis, je ne peux plus en écouter une. Le documentaire de Neflix m’a conforté dans cette attitude. L’émission évoquait le mystérieux et incompréhensible silence à propos des violences passées du chanteur envers les femmes. Pourquoi ? On peut se poser la question. Et puis, il y avait dans l’émission, des témoignages accablants, en particulier l’analyse de la courageuse chanteuse Lio qui participait au documentaire ; comme le rappelle Le Point, elle avait été la seule à immédiatement s’insurger, sur le plateau de Thierry Ardisson en 2006, à l’encontre du portrait presque complaisant qui était fait de Bertrand Cantat. « On ne lui a pas volé son amour, il l’a tué. […] », avait-elle déclaré. « Ce que je sais, c’est que Marie est morte avec un visage qui était détruit comme après un accident de moto à 120 à l’heure. […] Dire que Marie était responsable de sa mort avec lui, que c’est la passion et l’amour qui l’ont tuée… Non ! L’amour n’apporte pas la mort. » La haine, elle, toujours apporte la mort. Une fois de plus, on l’a compris en regardant le documentaire consacré à l’ignoble criminel de guerre allemand. Là encore, des témoignages accablants contre celui que l’on surnommait « le Boucher de Lyon ». On ne sera jamais assez admiratif du travail acharné de Beate et de Serge Klarsfeld qui contribuèrent à faire arrêter, puis juger la célèbre crevure. Crevure ou pourriture ? Les deux qualificatifs conviennent. On gardera longtemps en mémoire le sourire ironique, doucereux, presque patelin de Barbie devant ses juges et devant les témoins à l’existence à jamais brisée. Un sourire plein de détachement malsain sous lequel bouillait le venin de la haine. Je l’avoue, j’avais une fois de plus la nausée. Une nausée bien réelle celle-là et pas littéraire comme celle que m’inspire mes aubes d’écrivaillon, relatée au tout début de cette chronique minuscule, perdue dans l’immensité de l’horreur.

Bande-annonce De rockstar à tueur : Le cas Cantat : https://youtu.be/WlvxZC4SIGg?si=PFPIvgJrhIVQ6rad

Documentaire Le procès de Klaus Barbie : https://www.france.tv/france-2/le-proces-de-klaus-barbie/