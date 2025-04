« Marie Renard », un modèle de biographie

Quand Michèle Dassas revisite la Belle Epoque

Michèle Dassas. Wikimedia commons

On aurait pu penser qu’avec André Maurois, Pierre de Boisdeffre ou Pierre Assouline, la biographie avait atteint chez nous des sommets indépassables. C’eût été compter sans Michèle Dassas. Celle-ci s’affirme, livre après livre, comme l’un des meilleurs écrivains contemporains. Elle a complètement renouvelé le genre biographique, lui conférant cette coloration particulière qui est sa marque propre.

Sans jamais renoncer à l’exactitude d’une documentation aussi précise qu’exhaustive, elle a adorné celle-ci des fioritures d’une imagination qui donne son cachet et son charme au roman biographique.

L’unité de son œuvre tient au fait qu’elle s’est penchée sur le destin hors du commun de femmes qui ont, chacune dans son domaine, marqué leur époque. Parmi ces pionnières, la première avocate française Jeanne Chauvin, Augustine Tuillerie qui écrivit Le Tour de la France par deux enfants, ou encore Jeanne Baudot, l’unique élève d’Auguste Renoir.

Marie Renard, la femme modèle ne faillit pas à la règle. L’auteur nous propose, par son entremise, une plongée dans le monde artistique et intellectuel d’une époque fertile, de 1875 à 1914. Celle-ci est vue de l’intérieur non par les artistes eux-mêmes mais par une femme qui fut leur modèle. On y croise Degas, Monet et d’autres moins connus tels Mary Cassatt qui découvrit Marie Renard, et des écrivains qui tenaient alors le haut du pavé : Émile Zola, Marcel Proust ou encore Reynaldo Hahn.

Une époque ressuscitée

Une fresque vivante, colorée, à l’image des habitués des salons de Madeleine Lemaire, peintre elle-même, fort connue à son époque. Marie Renard se révèle une héroïne des plus attachantes. Née dans un milieu modeste, elle finit misérablement une existence passionnante et passionnée qui faisait d’elle « le phénix des modèles ».

Cet ouvrage se lit d’une traite. Il permet de suivre les méandres de ce que l’on nomme « La Belle Epoque », une appellation pleinement justifiée.

Marie Renard, la femme modèle, de Michèle Dassas, Préface de Stéphane-Jacques Addade, Ramsay, 332 pages