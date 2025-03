Les belles âmes sont coupables

La Tour Eiffel voilée, un rabbin agressé, un adolescent poignardé, un responsable communiste qui reconnaît l’existence du racisme anti-blanc : la violence se banalise en France, l’antisémitisme y prospère, pendant que ses dirigeants restent passifs, s’inquiète Ivan Rioufol…



Qui a mis la France dans cet état ? Ceux qui sont encore aux commandes. Parce qu’ils restent immobiles, ils sont aussi responsables des agressions qui se suivent et se ressemblent. À Orléans, samedi, un rabbin a été battu physiquement par un jeune musulman. Lundi, lors d’une rixe entre bandes, le jeune Sékou a été poignardé à mort devant son lycée professionnel de Yerres (Essonne). Le même jour, une marque de vêtements islamiques a, sur TikTok, habillé la Tour Eiffel de la tête aux pieds.

https://twitter.com/ClaireGeronimii/status/1904459885854527626

https://twitter.com/Frontieresmedia/status/1904154741686350124

Les Juifs ne sont plus en sécurité dans les rues. Les couteaux se banalisent chez les élèves. L’islamisme exhibe ses voiles. En 1999, le journaliste Christian Jelen, aujourd’hui disparu, alertait déjà sur La guerre des rues (Plon) en pointant le lien entre l’immigration et l’insécurité, l’échec de l’intégration, l’inefficacité des « politiques de la ville ». Il dénonçait « la progression des violences scolaires (qui) date du début des années 1980 » et les excuses sociales qui occultent les différences culturelles du Maghreb et de l’Afrique noire. Depuis, tout a empiré. Un exemple : le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) conteste l’invitation faite par le gouvernement israélien à Jordan Bardella et Marion Maréchal, pour intervenir jeudi à Jérusalem dans un colloque sur l’antisémitisme. Bernard-Henri Lévy, en protestation, a annulé sa participation. Mais le Crif, en reproduisant par réflexe un rejet qui se comprenait s’agissant du RN de Jean-Marie Le Pen, n’est plus crédible dans sa protection des Juifs défendus par Marine Le Pen. « Il faut lutter farouchement contre l’antisémitisme », a redit ce mercredi Jean-Philippe Tanguy (RN) sur CNews et Europe 1. À l’image des dirigeants politiques, les institutions juives ne sont plus en phase avec leur base, avec la réalité. Il est vain de se désoler de l’ « antisémitisme d’atmosphère » en continuant à diaboliser ceux qui dénoncent une immigration ouverte à l’islam conquérant et judéophobe.

À lire aussi : Quand l’imposture « antiraciste » attise la haine de la France

En clair : il y en a marre d’entendre les belles âmes se lamenter de situations qu’elles contribuent à consolider en se pliant à des idéologies qui ont démontré leurs nuisances. Autre exemple : depuis lundi, les militantes MeeToo emplissent le prétoire du tribunal correctionnel de Paris pour soutenir l’accusation d’ « agression sexuelle » portée par deux femmes contre Gérard Depardieu, qui a décidé de se défendre contre une « terreur » féministe. Or dans le même temps, MeeToo et la presse de gauche délaissent la cause de Chahinez Daoud. Cette femme a été brûlée vive en 2021 par son mari, Mounir Boutaa, qui comparait devant les assises de la Gironde depuis lundi. L’assassin a tué son épouse parce qu’elle voulait se vêtir à l’occidental et refusait le voile. Il l’avait menacée : « Je vais te renvoyer en Algérie dans un coffre, sale pute ! ». Mais la domination de l’homme sur la femme, prescrite par le Coran, n’est pas un sujet qui intéresse celles qui ne veulent s’en prendre qu’au mâle blanc occidental vu comme un prédateur. Cet aveuglement des féministes sur la condition des femmes musulmanes s’ajoute à celui des anti-racistes qui contestent le racisme anti-Blanc et ne voient rien du nouvel antisémitisme. D’où une première question : pourquoi continuer à prendre ces gens au sérieux ? Seconde question : pourquoi ne pas leur demander réparation de leurs incuries, de leurs fautes ?

https://twitter.com/CNEWS/status/1904592432840212729