Le réveil des consciences

La débâcle militaire en cours de l’Iran laisse entrevoir un éventuel affaiblissement du géant chiite – qui était aussi un spécialiste des coups tordus un peu partout autour du globe.

Le régime des Mollahs, la République Islamique d’Iran est le miroir de nos faiblesses et de notre lâcheté. Sa création il y a presque cinquante ans doit en partie son succès à l’accueil favorable que fit Valéry Giscard d’Estaing à l’ayatollah Khomeini puis à son envoi en Iran prendre le pouvoir.

L’État harceleur

Les Iraniens entretiennent depuis 40 ans un réseau d’intelligence, d’actions terroristes, de subversion anti-occidentale, sans doute jamais connu dans notre Histoire. Son soutien actif au régime syrien, l’armement et le financement du Hezbollah au Liban et du Hamas à Gaza sont son œuvre la plus durable avec un objectif réitéré : détruire l’Etat d’Israël. Il n’y est pas encore parvenu mais ses milices déléguées harcèlent Israël depuis 20 ans en tirant chaque semaine des dizaines de missiles ou de roquettes contre les populations civiles israéliennes. Sans véritable succès car Israël dépense des dizaines de milliards de dollars pour se protéger. Ceci excuse-t-il cela ? Peut-on blâmer les Israéliens d’être plus ingénieux, plus organisés, plus courageux que les ennemis qui veulent les détruire ? Quel Etat un tant soit peu structuré accepterait de vivre depuis des années sous ce harcèlement continuel ?

A lire aussi, Gil Mihaely: Nucléaire iranien: minuit moins cinq sur une montre en panne?

Plus récemment encore, l’Iran arme les rebelles Houthis au Yémen, qui outre les missiles qu’ils envoient régulièrement sur le territoire israélien, harcèlent les bateaux empruntant la route maritime la plus recherchée du monde qui passe par le golfe d’Aden. La France qui a des intérêts dans l’Océan indien a-t-elle réagi ? Non… alors que nous entretenons à grands frais une marine de guerre dont un porte-avions nucléaire censé être utile pour résoudre ce genre de crise. Seuls les États-Unis ont bombardé les Houthis, sans grands succès pour l’instant puisqu’ils envoient encore des missiles en Mer rouge et sur Israël. Qu’attend-on pour les pulvériser ?

Pourquoi tant de pusillanimité vis à vis du régime des mollahs avec lequel nous ne partageons absolument aucune valeur, c’est le moins qu’on puisse dire ? Même les Américains qui ont pourtant été humiliés il y a 40 ans lors de la prise d’otage de l’ambassade n’ont jamais cherché à contrecarrer ce régime d’abrutis moyen-âgeux. Au contraire, ils ont commis une faute historique majeure : s’en prendre sans aucune raison légitime à l’Irak qui était un régime, certes autocratique, mais laïque et surtout l’ennemi millénaire de l’Iran. Résultat, l’Irak est devenu un relai chiite et un terrain de démultiplication des coups tordus iraniens.

Le changement c’est maintenant

En Occident, en Europe, en France en particulier, les partisans de la lâcheté sont nombreux et se recrutent depuis plus de quarante ans, Giscard ayant été le plus actif recruteur, Chirac lui disputant la palme. Aujourd’hui, c’est la gauche extrême qui donne le ton : on la laisse définir les lignes du bien et du mal, de la guerre et du « génocide », de la « résistance » et du terrorisme. Elle donne à toute notre jeunesse le la de ce qu’il faut penser. A tort. Car tous ses repères moraux sont viciés par le grand revirement idéologique qui fut le sien au tournant des années 90, le moment où elle a décidé d’échanger la défense des travailleurs nationaux pour l’encouragement de l’immigration et la protection morale apportée aux activistes musulmans. Avec pour résultat son soutien aux régimes les plus arriérés du Venezuela de Chavez à l’Iran des mollahs, son abandon de toute lucidité face au terrorisme, son aveuglement face aux pratiques régressives, du voile à la ségrégation communautaire. Son ascendant sur les gouvernements européens et l’administration de l’UE est tel que jusqu’à une période récente la norme diplomatique était le renvoi dos à dos d’Israël et de l’Iran. D’un pays libre et d’un pays qui foule aux pieds la liberté et les droits de l’Homme.

A lire aussi, Denis Olivennes: «Être juif, c’est une exigence morale. Même pour un État»

Mais heureusement la situation est en train de changer. Grâce à Israël. Car la force va à la force. Israël montre une telle détermination face à son destin, un tel courage moral face aux objurgations des lâches, une telle puissance en comparaison de sa taille, que les plus peureux finissent par se rallier à lui. La conférence de presse d’Emmanuel Macron vendredi 13 juin en est une illustration heureuse. Le président français a bien été forcé de reconnaître la justesse du droit d’Israël à se défendre préventivement contre un Etat qui travaille à sa perte depuis de si nombreuses années. Le temps est venu du réveil face aux obscurantistes, de la force face à la terreur, de la liberté face à la soumission. Ceux qui s’y opposent, par idéologie ou aveuglement finiront dans les poubelles de l’Histoire. Merci à Israël de mener ce combat et de nous ouvrir les yeux.