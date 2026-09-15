Petroline: un talon d’Achille de plus pour l’Arabie saoudite

Deux stations du grand oléoduc Est-Ouest saoudien ont été frappées par des drones venus d’Irak. Long de 1 200 kilomètres et capable d’acheminer jusqu’à sept millions de barils par jour vers la mer Rouge, le Petroline permet de contourner Ormuz. Mais ses stations de pompage constituent autant de maillons vulnérables dans cette route pétrolière devenue vitale.

Des drones lancés depuis le territoire irakien ont frappé deux installations du grand oléoduc Est-Ouest saoudien, selon les autorités de Riyad et de Bagdad. Certaines informations désignent les stations d’Al-Masbah et d’Al-Dhekra, situées respectivement dans les régions de Riyad et de Médine. Elles se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres du point de départ du Petroline, à Abqaiq, près du golfe Persique (environ 500 kilomètres pour la première et près de 1 000 pour la seconde), sur un parcours total de 1 200 kilomètres jusqu’au port de Yanbu, sur la mer Rouge. L’Arabie saoudite attribue l’opération à des milices pro-iraniennes présentes en Irak, mais aucun groupe n’en avait publiquement revendiqué la responsabilité au moment de la rédaction de cet article. L’origine des drones, le choix de la cible et le mode opératoire portent néanmoins la marque du réseau régional constitué et soutenu par Téhéran.

Arrêt par précaution

À la suite des frappes, qui ont fait plusieurs blessés et causé des dégâts matériels, les autorités saoudiennes ont interrompu par précaution le fonctionnement de l’oléoduc, le temps d’évaluer l’étendue des dommages. Les images satellitaires semblent montrer qu’au moins une station a été sérieusement touchée. Une fois encore, des drones relativement peu coûteux sont ainsi parvenus à mettre en difficulté une infrastructure devenue vitale.

Le Petroline, ou oléoduc Est-Ouest, traverse l’Arabie saoudite et transporte le pétrole depuis les zones de production de l’est du royaume jusqu’au terminal sur la mer Rouge. Construit dans les années 1980, pendant la guerre Iran-Irak, il devait précisément offrir au royaume une voie d’exportation échappant au détroit d’Ormuz.

Cette fonction de contournement est aujourd’hui plus importante que jamais. La circulation maritime dans le détroit d’Ormuz ayant été fortement réduite par la guerre, l’Arabie saoudite a utilisé le Petroline à un niveau proche de sa capacité maximale. Le système peut transporter jusqu’à sept millions de barils par jour, grâce notamment à la conversion d’une conduite parallèle autrefois réservée aux liquides de gaz naturel. Avant l’attaque, entre quatre et cinq millions de barils y auraient transité quotidiennement, soit environ 4 % à 5 % de l’approvisionnement pétrolier mondial. Le Petroline n’est donc plus seulement une infrastructure nationale mais l’une des principales soupapes du marché mondial du pétrole. Or, une soupape n’est utile que tant qu’elle fonctionne.

Pour comprendre la vulnérabilité du système, il faut cesser d’imaginer un oléoduc comme un simple tuyau légèrement incliné dans lequel le pétrole s’écoulerait naturellement. Sur une distance de 1 200 kilomètres, le brut doit être régulièrement remis sous pression. Sa viscosité, le frottement contre les parois, le diamètre de la conduite et les variations du relief freinent son déplacement et provoquent une perte progressive de pression.

Il n’est toutefois pas possible d’attribuer au Petroline une viscosité unique, celle-ci dépend de la qualité du brut transporté et surtout de sa température. Dans les conditions actuelles, Aramco y fait circuler prioritairement de l’Arabian Light et, dans une moindre mesure, de l’Arabian Extra Light, des pétroles relativement fluides (densité entre 32 et 36 degrés API et entre 36 et 40 degrés API). Le réseau peut également transporter des bruts plus lourds, mais leur viscosité supérieure accroît les pertes de pression et réduit le débit, sauf à chauffer le produit ou à le mélanger à un brut plus léger.

Le Petroline est par ailleurs conçu, équipé et exploité pour le transport de pétrole brut. Dans sa configuration actuelle, il ne peut pas servir indifféremment à l’acheminement d’essence, de gazole ou de carburéacteur. Faire circuler successivement plusieurs produits raffinés exigerait une gestion par lots, des équipements de séparation, des procédures de nettoyage ainsi que des capacités particulières de stockage et de réception à chaque extrémité, afin d’éviter leur contamination. Une conversion resterait techniquement possible, mais elle nécessiterait des adaptations importantes et réduirait, au moins temporairement, la capacité consacrée au brut.

• Géopolitique du Moyen-Orient

• Excellente carte dans Le Monde : elle permet de bien comprendre la situation géostratégique "au sol" : "L'oléoduc Est-Ouest étant désormais hors service, l'Arabie Saoudite ne dispose que de très peu d’options terrestres".https://t.co/aFqDqEMfWS pic.twitter.com/EneZUhJTS9 — René-Eric Dagorn 和宁 (@DagornRed) September 12, 2026

Course de relais

Le fonctionnement d’un oléoduc ressemble à une course de relais. Chaque station reçoit un flux dont la pression a diminué, lui redonne de l’élan et le transmet à la suivante. Plus le pétrole est visqueux, plus l’effort nécessaire est important et plus les stations doivent être rapprochées ou puissantes. À cela s’ajoute un besoin considérable en énergie. Les pompes principales peuvent être entraînées par de puissants moteurs électriques ou par des turbines alimentées au gaz voire avec des produits tirés du pétrole transporté. Mais, même dans ce dernier cas, l’électricité reste indispensable au fonctionnement des vannes, des capteurs, des systèmes de refroidissement, des communications et des dispositifs informatiques qui surveillent en permanence le débit et la pression.

La construction et l’entretien de telles infrastructures constituent un marché hautement spécialisé. Des groupes comme l’italien Saipem, les français Technip Energies et Vallourec, l’américain McDermott, le britannique Petrofac ou le chinois Sinopec Engineering figurent parmi les grands acteurs mondiaux de l’ingénierie et de la construction pétrolières. Ils conçoivent ou réalisent les conduites, les stations et leurs systèmes de contrôle. Des fabricants spécialisés fournissent les pompes, turbines, vannes et équipements électriques.

Dans le cas du Petroline, Saudi Aramco demeure cependant l’opérateur et le principal responsable de la maintenance, qu’elle assure avec l’appui de nombreux sous-traitants. Ses marchés couvrent notamment le remplacement de sections, la pose de manchons, le reconditionnement et les travaux d’excavation. Réparer une station lourdement touchée suppose donc de mobiliser une chaîne industrielle internationale, des pièces parfois fabriquées sur mesure et des techniciens très spécialisés, une opération plus complexe que de remplacer quelques mètres de tube.

Le système saoudien comprend onze stations de pompage et deux stations de régulation ou de réduction de pression, soit treize installations principales le long du parcours. En moyenne, une installation importante apparaît tous les 90 à 110 kilomètres environ. Endommager l’une d’entre elles revient à retirer un coureur de la course. Le pétrole peut encore se trouver dans le tube, les portions précédentes peuvent rester intactes et les stations voisines parfaitement opérationnelles mais la chaîne n’en est pas moins rompue ou, au minimum, fortement dégradée.

En revanche, une perforation isolée de la conduite peut être spectaculaire, provoquer un incendie et entraîner une pollution importante mais, si elle reste localisée, les techniciens peuvent fermer les vannes situées de part et d’autre, isoler le tronçon, remplacer la section endommagée puis remettre progressivement le réseau sous pression.

En revanche, une station de pompage est un ensemble complexe. Elle comprend des pompes de forte puissance, des moteurs ou turbines, des transformateurs, des conduites, des vannes, des systèmes de refroidissement, des capteurs et des équipements électroniques de contrôle. Une explosion ou un incendie peut toucher plusieurs de ces éléments simultanément. Avant toute remise en service, il faut vérifier non seulement que les pompes fonctionnent, mais l’ensemble des composants de ce système.

Il est parfois possible de contourner une station au moyen d’une dérivation ou d’exploiter une conduite parallèle. Mais un contournement ne remplace pas la pression que devait fournir la station. Il ajoute même généralement des pertes hydrauliques supplémentaires. Les stations voisines peuvent compenser une partie de la puissance manquante, mais elles doivent alors fonctionner davantage et le débit maximal de l’ensemble du réseau diminue.

Manque à gagner

Le résultat n’est donc pas nécessairement un arrêt total et durable. Il peut s’agir d’une reprise rapide, mais à vitesse réduite. Dans un réseau transportant plusieurs millions de barils par jour, même une diminution provisoire représente un manque à gagner considérable. Moins de pétrole arrive à Yanbu, les chargements de navires sont retardés et les capacités de stockage finissent par être saturées en amont.

Les Saoudiens disposent d’une longue expérience de la protection et de la réparation de leurs infrastructures pétrolières. En avril 2026, une précédente attaque contre une station du même réseau avait fait tomber le débit à environ 700 000 barils par jour. Riyad avait annoncé le rétablissement de la pleine capacité trois jours plus tard. Ce précédent suggère que le royaume peut réparer rapidement des dommages importants, grâce à des équipes spécialisées et à certaines possibilités de redondance. Il est donc raisonnable de penser que la circulation pourra reprendre assez vite. Mais tant que les installations touchées ne seront pas pleinement opérationnelles, la capacité disponible devrait rester inférieure au maximum théorique.

L’Arabie saoudite dispose par ailleurs de réserves à Yanbu et peut temporairement continuer à charger des pétroliers. Ces stocks ne sont cependant pas illimités. Si le Petroline ne retrouve pas rapidement un débit suffisant, les exportations par la mer Rouge devront diminuer. Le marché l’a immédiatement compris et le cours du Brent a dépassé 108 dollars le baril après l’annonce de l’attaque et de la fermeture de l’oléoduc.

Comment protéger cette infrastructure ? Le royaume peut renforcer la défense aérienne autour du tracé et multiplier les systèmes de brouillage. La solution la plus efficace à long terme consisterait toutefois à enterrer ou à durcir une partie des stations de pompage. Une installation souterraine ou protégée par d’épaisses structures en béton serait beaucoup moins vulnérable aux drones chargés d’explosifs et aux frappes de faible puissance. Des pompes réparties dans plusieurs compartiments permettraient également d’éviter qu’un seul impact neutralise toute la station.

Mais transformer onze stations existantes en installations semi-enterrées ou souterraines serait un chantier long, coûteux et complexe. Et puis, une station ne peut jamais disparaître entièrement sous terre. Elle doit conserver des accès pour le personnel et les engins lourds, des dispositifs de ventilation et de refroidissement, des arrivées électriques, des systèmes de communication et des ouvertures permettant la maintenance ou le remplacement des pompes. Certains éléments resteront donc nécessairement exposés.

L’objectif réaliste n’est pas de rendre le réseau invulnérable, mais de réduire les conséquences de chaque impact. Compartimenter les équipements, multiplier les pompes de secours, protéger les transformateurs, installer des commandes redondantes et préparer des dérivations utilisables sans travaux prolongés.

Ces mesures permettront de réduire la vulnérabilité du Petroline, sans la faire disparaître. L’attaque confirme surtout que contourner Ormuz ne suffit plus à mettre les exportations saoudiennes à l’abri. Le pétrole acheminé vers Yanbu échappe certes au détroit, mais les stations qui le poussent à travers le royaume peuvent être frappées depuis l’Irak ; une fois arrivé en mer Rouge, il reste exposé aux Houthis autour de Bab el-Mandeb. La menace ne disparaît donc pas : elle se déplace tout au long de la chaîne. Peu à peu se dessine autour de la péninsule Arabique une sorte d’ « Ormuz de feu », bien plus vaste que le détroit lui-même, où oléoducs, stations de pompage, terminaux et routes maritimes constituent autant de points vulnérables. Les Saoudiens répareront sans doute rapidement les dégâts. Il leur sera plus difficile de placer durablement leurs infrastructures vitales hors de portée des Gardiens de la révolution iraniens et de leurs alliés.