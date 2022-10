Le ministre Pap Ndiaye est-il le monsieur Jourdain de l’idéologie ?

Pris dans une polémique qu’il avait lui-même déclenchée en affichant son mépris pour Éric Zemmour, le ministre de l’Éducation a dû se justifier de l’accusation, lancée en réplique par l’auteur du Suicide français, d’être un idéologue.

Pap Ndiaye a prétendu que le fait d’être historien le préservait de l’accusation d’être un idéologue. Curieux raisonnement de la part d’un chercheur qui ne devrait pas ignorer que l’idéologie n’est nullement absente de l’université. Assurément, le fait de se prévaloir de la qualité d’historien n’est pas en soi un gage suffisant de neutralité idéologique.

Tout s’explique lorsqu’on observe avec quel recul le ministre de l’Éducation accueille une certaine prose universitaire dénoncée par son prédécesseur. Voici le discours qu’il tient en 2019 lors d’une conférence à Sciences Po : « Du côté des sciences sociales, je ne connais pas un chercheur ou une chercheuse qui validerait la notion de racisme anti-Blancs. Donc la notion de racisme anti-Blancs, elle est ridicule ; elle est même, si vous voulez, biaisée d’un point de vue analytique ».Et voilà l’historien immergé dans une idéologie racialiste érigée en science, comme le marxisme en son temps, au point qu’elle lui soit aussi naturelle que l’air qu’il respire. Pap Ndiaye serait même allé, si l’on en croit Alain Finkielkraut, jusqu’à déclarer : « Les insultes et les agressions contre les Blancs ne sont pas du racisme, car elles ne modifient pas leur trajectoire personnelle étant membre du peuple dominant » (« La France insoumise, c’est le nom que se donne la France soumise à l’islamisme », propos recueillis par Alexandre Devecchio, Le Figaro, 24192, 2 juin 2022).

🔴 "La notion de racisme anti-blanc est ridicule"



Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, lors d'une conférence organisée en 2019 à Sciences Po par l'association Méla' Lille qui vise à "décoloniser et enrichir les imaginaires" #remaniement pic.twitter.com/3UrJ4oQ8aL — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) May 20, 2022

Bien sûr que Pap Ndiaye est un idéologue. Sur le strict plan juridique, je ne sache pas, en effet, qu’il suffise que la victime soit blanche pour que son agresseur jouisse d’une immunité pénale en matière de racisme. De brillants cerveaux démontreront que c’est justement la marque d’un État postcolonial structurellement raciste, soit l’argumentaire parfaitement – et détestablement – idéologique de l’indigénisme. Au nom du concept de racisme que notre ministre partage avec ces énergumènes, il conviendrait en toute logique d’interdire qu’on puisse porter plainte devant la justice pour des faits de racisme dès lors qu’on est blanc. Est-ce le genre de projet de loi que Pap Ndiaye pourrait soutenir ? J’ose croire que non, et c’est là sans doute le plus cinglant désaveu qu’il puisse infliger à sa propre idéologie.

A lire aussi: Pap Ndiaye, le fossoyeur lettré de l’école?

