Le juge Falcone, une tragédie moderne

Giovanni Falcone, né à Palerme le 18 mai 1939 et mort le 23 mai 1992, est un juge italien qui s’était spécialisé dans la lutte anti-mafia. Il fut notamment, grâce à un travail inlassable d’enquête et de recueil de preuves, mené avec son ami le juge Paolo Borsellino, à l’origine du « maxi procès » contre la mafia qui jugea 474 accusés de février 86 à décembre 87

Giovanni Falcone a payé de sa vie son courage. Un livre vient de paraître en France qui raconte son combat, sous la plume de Roberto Saviano, journaliste et écrivain, qui vit sous protection policière depuis la parution d’un ouvrage « explosif » contre la Camorra napolitaine : Gomorra. 600 pages qui filent comme la course d’un homme, que la mort va rejoindre, et qui le sait, et qui pourtant continue sa route, sans se retourner, au nom de la vérité. Des pages que l’on tourne avec respect, avec angoisse, avec amitié, avec tendresse, pour ce juge que l’on pourrait qualifier de héros, mais qui est bien plus que cela : un homme tout simplement. Un homme qui aime, un homme qui a peur, un homme qui doute, qui se décourage, mais qui toujours reprend sa quête. Malgré la menace qui rôde, impossible à oublier, malgré l’inexorable qui donne à chaque instant de bonheur volé, d’amitié partagée, d’amour reçu, d’amour donné, la densité incandescente d’une vie qu’il aime passionnément et qu’il sait lui échapper.

Le livre de Roberto Saviano nous prend par la main, et par le cœur, pour nous partager les combats de Giovanni Falcone contre Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Contre la mafia mais aussi contre les complicités, les abandons, les lâchetés qui, même au sein des institutions politiques et judiciaires, s’efforcent par bêtise ou par intérêt, d’entraver son travail, au point d’en faire parfois un Sisyphe, que seule la force d’âme, et la conviction d’agir pour le bien commun, lui font remonter inlassablement le chemin.

Du premier chapitre « Feu », au dernier « Le courage est solitaire », ce sont 75 brèves séquences extraordinairement vivantes auxquelles nous participons en témoins proches, grâce à une écriture à la fois factuelle et qui, dans le même temps, commente avec une bouleversante humanité l’action dans laquelle nous sommes immergés. Nous voyons les évènements avec précision, et sans temps mort, comme dans un film passionnant et, dans le même temps, Saviano explique ce que nous avons besoin de comprendre, mais aussi parle à notre cœur en restituant avec une touchante sincérité la puissante dimension émotionnelle de cette tragédie moderne.

Un livre de grand journaliste, où tout est vrai, précis (cf. les nombreuses annexes en fin de livre qui documentent tout). Un livre de grand écrivain qui, entre les faits, sait imaginer et raconter avec son cœur, les petites choses de la vie qui en font toute la douceur et la déchirante beauté.

Je voudrais citer ici les dernières lignes de ce chef-d’œuvre. Paolo Borsellino, grand ami de Giovanni Falcone, autre juge courageux, et qui sera assassiné lui aussi quelques semaines plus tard, vient de recueillir le dernier souffle de Giovanni : « Pas une seule fois, mais à répétition, sans trève, il a suivi son éternelle et formidable obsession. La pensée d’un monde sans plus de mafia brûlait dans sa poitrine, et quand une pensée habite les corps, peuple les esprits, un jour ou l’autre elle finit par peupler également la terre. Tout cela Paolo Borsellino le sait. Et c’est pour ça que maintenant il donne des coups de de poing dans le mur de son salon en criant « Giovanni ! Giovanni ! » le visage sillonné de larmes qui roulent sur ses joues rasées et tombent sur ses chaussures noires. Lui non plus n’a jamais cessé d’y croire. Seulement, maintenant il se sent seul. Et il est inévitable qu’il en soit ainsi, car le courage est solitaire. »

Giovanni Falcone, éd. Gallimard, 608 pages

