La langue française en danger

Une des causes évidentes du délitement de notre langue – qui s’exprime à travers la manie pour l’écriture dite “inclusive” – est le refus de l’étymologie latine. L‘auteur (sans -e) de La Guerre au français (2018) adresse un rappel à l’ordre à l’Académie française.

Depuis la mort de Jacqueline de Romilly, est-il excessif voire injuste, de dire que l’Académie Française a négligé, sous la pression féministe, l’héritage latin de notre langue ? Au point de déclarer, contre toute logique linguistique, au cours de cette bataille homérique, mortifère, qu’est la « féminisation de notre langue », cette chose comique, que la lettre -e, octroyée, par bienveillance aux dames, devait rester lettre muette !

Je suis une des premières à avoir claironné, dans les journaux en ligne, et inlassablement, depuis cinq ans, que la lettre -e était un cheval de Troie, au moment même où certain.e.s, dont une Académicienne, se réjouissaient qu’avec le “e” les femmes étaient rendues…visibles même si cette visibilité se faisait au prix de leur mutisme. A présent, on s’émeut, à juste titre, mais ô combien tard ! de l’épidémie de l’inclusive, partout, dans les administrations et l’Education Nationale. Pour y couper court, n’aurait-il pas fallu que l’Académie Française rappelât, sans état d’âme, et répétât, au besoin, des évidences qui tiennent en quelques phrases : le genre grammatical n’est pas le sexe, le -e n’est aucunement un suffixe féminin, un substantif n’est pas un adjectif, variable en « genre et en nombre», l’orthographe française est étymologique et non pas phonétique, on ne décrète pas la nouvelle genèse de notre langue en 2022. Et le président de la République devait rappeler, par la voix du premier ministre, et en personne, s’il le fallait, l’Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) , garante de l’unité de notre langue, donc de notre pays, car l’histoire de la langue, en France, a toujours été un combat.

A lire aussi: Déchéance intellectuelle: entretien avec André Perrin

Avec l’idéologie féministe, à présent, on voit couplés, ad nauseam, fanatisme et ignorance. Pour parler “la langue de Molière”, on s’y emploie! Tous les jours, c’est la phrase de Toinette dans le Malade Imaginaire disant à Argan : « Ignorantus, ignoranta, ignorantum »! Sauf qu’il n’est plus temps de rire. Ou de labourer la mer en constatant l’archipélisation de notre pays, le délitement de ceci et de cela : il faut y remédier par des mesures concrètes. Oui, notre langue est attaquée : elle est même en danger de mort. Je ne sais ce que vaut l’initiative de Zemmour qui demande l’engagement actif des parents d’élèves pour dénoncer l’emprise des idéologies à l’école. Ce que je sais, c’est qu’il serait bon de ne plus tenir à l’écart, comme on le fait, certains philologues — fussent-ils agrégés de Lettres classiques, discipline que l’on veut voir disparaître car elle témoigne, de manière éclatante, de l’héritage latin de notre langue.

A quand « ma Générale » ou « ma Colonelle » dans la bouche présidentielle, un jour de 14 juillet ? Nul ne doute, en effet, que les sapeuses pompières et les chasseuses alpines sont dans les starting-block des dictionnaires à venir. Mais pourquoi pas « médecine » pour le féminin de médecin? Un Professeur au collège de France, pardon, une professeure, n’a-t-elle pas été faite Chevalière de la légion d’Honneur ? Pourquoi, direz-vous ? Parce qu’on n’arrête pas le progrès ! C’est pourquoi notre école est en tête des tableaux d’excellence dans les classements mondiaux !

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email