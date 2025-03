L’infantilisation des Français s’aggrave

Cinq ans après le confinement de mars 2020, les études se multiplient qui nous confirment que cette mesure a sauvé de nombreuses vies et que les pays ayant confiné tôt ont mieux limité les conséquences économiques et sociales de la pandémie. Experts dissidents et médias populistes ont bien fait d’être mis au pas par le pouvoir, nous assure-t-on. Dans son billet, notre chroniqueur dénonce au contraire une dérive totalitaire qui s’aggrave. Le pouvoir continue de s’exercer en faisant peur aux citoyens, selon lui.

Le Covid a durablement infecté la démocratie. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron dramatisait l’épidémie en répétant six fois : « Nous sommes en guerre ! ». 500.000 morts étaient annoncés en France. Le 17 mars 2020, à midi, il mettait fin à la liberté de circuler en imposant, « quoi qu’il en coûte », un confinement sanitaire approuvé par l’opinion tétanisée. Depuis, la dérive totalitaire du pouvoir n’a cessé de s’aggraver, dans l’hébétude du monde intellectuel et médiatique. Exploitant la crainte du virus, le chef de l’Etat allait imposer, le 12 juillet 2021, un passe sanitaire interdisant les cafés, restaurants, cinémas, etc. aux non-vaccinés. Aujourd’hui, l’inefficacité de ces mesures étatiques commence à être timidement admise. Leurs effets sur la santé mentale des jeunes également. Pourtant, face à l’hystérisation hygiéniste et à ses ségrégations de sous-citoyens, rares furent ceux qui alarmèrent sur les procédés mensongers employés ; à commencer par le slogan officiel, authentique fake-news : « Tous vaccinés, tous protégés ». Ayant eu à subir les accusations en « complotisme » et « antivax » des fanatiques de l’ordre sanitaire, j’ai pu observer de près l’efficacité d’une propagande anxiogène sur les comportements. Dans leur majorité, les Français apeurés ont accepté leur servitude, jusqu’à l’absurde. Ils ont dû remplir leurs auto-attestations pour sortir. J’ai gardé de cette époque, devenue si vite irrationnelle, l’avis de contravention (135 euros, réglés) reçu par mon épouse qui, le 24 février 2021 à 18h50 avait été verbalisée par la gendarmerie pour « circulation à une heure interdite » alors qu’elle se promenait à la pointe désertique d’une île atlantique balayée par le vent. Peu auparavant, le Premier ministre Jean Castex avait également prévenu : « Papy et mamie doivent éviter d’aller chercher les enfants à l’école ».

Cette infantilisation des citoyens, sommés d’obéir à l’Etat-mamma et à ses délires, caractérise la macronie. Comme tout pouvoir faible, celui-ci est tenté par les fausses guerres qui rassemblent autour du président. Le modèle chinois du contrôle social et de la dénonciation a été aussi l’inspirateur du gouvernement, soumis à la vision mondialiste de l’Organisation Mondiale de la Santé. Les responsables de ce fiasco, à commencer par le chef de l’Etat, n’ont jusqu’à ce jour jamais reconnu avoir surestimé l’épidémie. Aucun bilan n’a été tiré des ruineux et inutiles confinements et couvre-feux, ni des vaccins expérimentaux aux effets secondaires importants. Stalinienne a été la diabolisation, par la presse mimétique, de ceux qui réclamaient une distance face aux firmes pharmaceutiques et la vigilance dans le recours liberticide au QRCode, inventé en 1994 pour identifier les pièces détachées chez Toyota. Simon Leys, dans La forêt en feu, a décrit cette oppression : « Dans un système totalitaire, chaque fois que le bon sens entre en conflit avec le dogme, c’est toujours le bon sens qui perd ». La France reste à la merci d’une rechute de sa démocratie, si mal défendue par ses prétendus soutiens. Ceux-là n’avaient rien compris non plus de la révolte des gilets jaunes.

Après la peur du Covid, voici réactivée celle de « l’extrême droite », où sont parqués tous ceux qui osent penser par eux-mêmes. Des chaînes de télévision (C8, NRJ12) ont été chassées par le pouvoir. Des portraits d’indésirables (dont Cyril Hanouna sous les traits du Juif vu par les nazis) sont diffusés par LFI. La justice pourrait interdire à Marine Le Pen de se présenter en 2027. Tant que les Français laisseront faire, l’étau totalitaire se refermera.