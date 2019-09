L’année précédente, il avait suffi d’une simple lettre de ce collectif pour que le bourgmestre de Lessines en Belgique interdise la sortie du « Groupe des nègres » lors de “La Ducasse des Culants » dans le Hainaut. Pourtant, selon les organisateurs, « Il s’agit de représenter la libération du Congo durant les années 1960. On voit les Noirs, sous dominance belge qui reprennent leur indépendance, sous l’œil éloigné du roi Baudouin. »

Une autre manifestation traditionnelle bruxelloise, les Noirauds, est aussi dans le collimateur des Bruxelles Panthers, malgré son but philanthropique. « Costumés de couleurs vives, le visage noirci, ses membres font le tour des restaurants de la capitale pour récolter des fonds en faveur des enfants en difficulté2 ».

Complaisance médiatique

A chaque fois, les médias se contentent de qualifier ces Bruxelles Panthers d’organisation antiraciste et leur donnent largement la parole sans s’interroger sur l’idéologie de cette organisation : « la lutte contre toutes les formes de domination impériale et coloniale, sioniste y comprise, qui fondent et perpétuent la suprématie blanche à l’échelle internationale (…) La lutte contre les inégalités raciales qui cantonnent les immigrés et leur descendance à un statut analogue à celui des indigènes dans les anciennes colonies ». Ce discours est d’autant plus paradoxal que plusieurs ministres, parlementaires et bourgmestres bruxellois sont désormais issus de l’immigration. La lutte antiraciste est un combat sans fin qui s’auto-alimente.

Pendant qu’il devient interdit à des Blancs de se déguiser en Noirs, les émissions, films, séries qui critiquent ou se moquent des Blancs se multiplient, comme Dear white peole sur Netflix ou les saillies du célèbre humoriste Trevor Noah, vedette du Daily Show. Ce serait même, selon Le Monde, le dernier chic du web américain.

Notre société devient de plus en plus schizophrène. Elle condamne toute forme de racisme. En même temps, comme dirait le président Macron, elle nous renvoie de plus en plus à des identités définies selon des critères raciaux, exacerbant des tensions raciales qu’elle prétend combattre. L’antiraciste militant est un pompier pyromane.