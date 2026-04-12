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Accueil Édition Abonné Avril 2026 Jean III Sobieski, nouvelle tête de Turc

Jean III Sobieski, nouvelle tête de Turc

Statue de Vienne: Jean III Sobieski déchu de son piédestal

Frédéric Magellan
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Jean III Sobieski, nouvelle tête de Turc
Statue du roi Jean III Sobieski chargeant à la tête de ses cavaliers D.R.

Querelle mémorielle. Les gardiens de la bien-pensance ont encore frappé. Le siège de Vienne par les Turcs en 1683, levé par le roi Jean III Sobieski et ses hussards ailés, est un événement clé de l’histoire autrichienne.

Faut-il rendre hommage à un homme qui a évité l’invasion ottomane de l’Europe centrale et occidentale ? C’est le dilemme qui s’est posé au conseil municipal de Vienne. Le Parti social-démocrate d’Autriche a fini par trancher en refusant d’autoriser la construction d’un monument à la gloire de Jean III Sobieski. Ce roi polonais est venu à la rescousse de la ville assiégée par les forces du grand vizir, Kara Mustafa, lors de la bataille de Vienne du 12 septembre 1683, qui a mis fin à l’avancée des Turcs en Europe.

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L’initiative, lancée par des Polonais en 2013, prévoyait l’installation d’une sculpture de l’artiste contemporain Czesław Dźwigaj sur la colline de Kahlenberg, d’où le roi lança la charge décisive de sa cavalerie. La sculpture devait représenter Sobieski à cheval, avec des hussards ailés en arrière-plan et des Turcs vaincus sous les sabots de sa monture. Une image susceptible d’attiser des sentiments xénophobes et islamophobes, d’après la gauche viennoise.

Le maire de Vienne, Michael Ludwig, a affirmé qu’il ne souhaitait pas prendre le risque d’une polémique ni d’offrir ce symbole à l’extrême droite. Début 2026, le conseil municipal a rejeté la proposition d’ériger le monument, proposant à la place un simple piédestal à titre de « commémoration ». La droite locale, elle, estime que « la défense contre le siège turc fait partie de l’histoire de Vienne et doit être acceptée », et que l’intégration des immigrés implique le respect de la culture et de l’histoire du pays d’accueil.

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Des voix réclament de remplacer la statue rendant hommage à l’Armée rouge de Staline par celle du monarque polonais. On est en droit de s’inquiéter pour Godefroy de Bouillon, premier souverain du royaume de Jérusalem et meneur de la première croisade, dont la statue règne encore au milieu de la place Royale à Bruxelles. Pour encore combien de temps ?

Avril 2026 – #144

Article extrait du Magazine Causeur

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