Élection en Hongrie: la victoire annoncée qui pourrait ne rien changer

Les Européens ont tort de faire de Magyar leur chouchou et sa victoire annoncée est loin d’être acquise. S’il ne sera peut-être pas le gros caillou dans la chaussure de l’UE qu’est l’illibéral Orban, il ne sera ni un Européen fédéraliste et progressiste, ni favorable à l’Ukraine. Surtout, s’il est élu, il pourrait très bien ne pas pouvoir gouverner dans un pays dont les institutions ont été refaçonnées pour le Fidesz depuis plus de quinze ans. Analyse.

À quelques heures du scrutin du 12 avril, un consensus rare s’est formé parmi les commentateurs occidentaux : Viktor Orbán est fini politiquement et la démocratie va être restaurée à Budapest. Les sondages indépendants créditent le parti Tisza de Péter Magyar d’une avance à deux chiffres parmi les électeurs décidés. L’arrivée de J.D. Vance à Budapest cette semaine, appelant Trump en direct depuis un meeting pour lui faire déclarer « I love Viktor », a le parfum d’un baroud d’honneur. Pourtant, la confiance quasi unanime dans une rupture nette révèle non pas de la lucidité, mais une triple illusion. Chaque camp (Bruxelles, l’écosystème “patriote”, et les commentateurs de sondages) projette sur la Hongrie un récit qui sert ses propres intérêts tout en occultant les réalités structurelles qui détermineront ce qui se passera réellement le 13 avril au matin.

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L’illusion bruxelloise

L’enthousiasme de l’establishment européen pour Peter Magyar est aussi révélateur que prématuré. La cheffe de file de Renew, Valérie Hayer, a déclaré ouvertement soutenir tout candidat capable de battre Orbán. Le PPE, dont Tisza est membre, tolère l’absence quasi totale de Magyar aux réunions du groupe parlementaire, considérant son succès électoral comme une priorité supérieure à sa participation législative. Bruxelles investit politiquement sur un homme qu’elle connaît à peine, et se méprend sur celui qu’elle croit connaître. Magyar est un conservateur de droite. Il s’oppose à la redistribution des demandeurs d’asile en Europe. Il a voté contre l’accord UE-Mercosur pour défendre les intérêts agricoles hongrois, défiant son propre groupe PPE. Ses eurodéputés ont refusé de soutenir Ursula von der Leyen lors du vote de confiance de janvier. Sur l’Ukraine, Tisza a voté avec le gouvernement Orbán au Parlement européen contre l’envoi de troupes ou d’armes au front. Magyar n’aura pas le veto facile, comme Orbán, mais il n’est pas un partenaire libéral. Bruxelles confond la suppression d’un obstacle avec l’arrivée d’un allié.

La méprise plus profonde concerne ce que “changement” signifie dans un système façonné par seize ans de capture institutionnelle. Même si Magyar obtient une majorité parlementaire, il n’atteindra vraisemblablement pas la majorité des deux tiers nécessaire pour amender la Constitution, ce texte qu’Orbán a réécrit et amendé au moins seize fois pour enraciner les avantages structurels du Fidesz. Pouvoir judiciaire, autorité de régulation des médias, parquet, Cour constitutionnelle : tous restent peuplés de fidèles d’Orbán dont les mandats s’étendent bien au-delà de ce cycle électoral…

Le démantèlement du contrôle institutionnel du Fidesz prendrait des années et exigerait une majorité constitutionnelle que Tisza n’obtiendra presque certainement pas. Ainsi, quel que soit le vainqueur, la gouvernance implique bien plus de continuité que le récit bruxellois ne veut l’admettre.

L’illusion MAGA

La performance de Vance à Budapest, lui qui a accusé les bureaucrates de l’UE de perpétrer “l’un des pires exemples d’ingérence électorale étrangère jamais vu” tout en adoubant un candidat étranger depuis une tribune de meeting, est caricaturale. Elle vise à projeter la guerre culturelle américaine sur toute surface disponible. En janvier, onze dirigeants de la droite radicale, de Marine Le Pen à Javier Milei, ont enregistré des vidéos de soutien à Orbán. Le cadrage est binaire : patriotes contre marionnettes globalistes, souveraineté contre soumission à Bruxelles. Cette grille manichéenne produit du contenu efficace, mais elle constitue une lecture médiocre de la réalité hongroise. L’élection n’est pas un référendum civilisationnel. C’est un affrontement entre deux politiques de droite, tous deux conservateurs sur l’immigration et sceptiques vis-à-vis d’une intégration européenne accélérée de l’Ukraine, qui divergent principalement sur la corruption, l’intégrité institutionnelle et la sagesse d’une dépendance stratégique envers Moscou.

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Le récit “patriote” exige que Magyar soit une créature de Bruxelles, que l’on grime en marionnette sur les affiches de campagne du Fidesz, la bouche cousue avec des étoiles européennes. La réalité est plus inconfortable pour les deux camps. L’ascension de Magyar est entièrement d’origine nationale. Ancien allié et proche d’Orbán, il a rompu publiquement avec le régime début 2024 après le scandale de la grâce présidentielle accordée dans une affaire de pédophilie, qui a provoqué la démission de la présidente Katalin Novák. La mobilisation en faveur de Magyar s’enracine dans le désenchantement face à la corruption et à la mauvaise gestion économique du Fidesz, non dans une conversion idéologique au fédéralisme européen. Ses électeurs comptent d’anciens soutiens du Fidesz dans des bastions provinciaux où les politiciens d’opposition n’avaient jamais osé faire campagne. Magyar n’est pas ce que Bruxelles souhaiterait qu’il soit, mais il n’est pas non plus ce dont l’écosystème patriote a besoin qu’il soit. C’est un produit national d’une crise nationale.

L’illusion des sondages

Les chiffres bruts, qui donnent une forte avance à Magyar (49/40 dans le sondage Publicus du 2 avril, par exemple) sont réels, mais ils décrivent l’intention de vote sur le scrutin de liste, qui n’attribue que 93 des 199 sièges parlementaires. Les 106 restants se décident dans des circonscriptions uninominales au scrutin majoritaire à un tour, sur une carte redessinée par le Fidesz. En décembre 2024, l’Assemblée nationale contrôlée par le Fidesz a redécoupé les frontières électorales, réduisant les circonscriptions de Budapest de dix-huit à seize tout en ajoutant deux sièges dans le département de Pest, plus conservateur. Plusieurs circonscriptions favorables au Fidesz sont plus petites que la moyenne, nécessitant moins de voix pour élire un député. En 2022, le Fidesz a obtenu 53% du vote populaire mais raflé 68% des sièges, dont 96 des 106 mandats de circonscription.

Ainsi, Tisza doit remporter le vote national avec au moins trois à cinq points d’avance pour simplement s’assurer une majorité parlementaire simple. Une avance qui produirait un raz-de-marée sous un régime proportionnel peut ne donner qu’une majorité fragile et étroite sous l’architecture hongroise, ou, pas de majorité du tout. Orbán peut perdre le vote populaire et conserver le pouvoir ; Magyar peut le remporter et se retrouver structurellement bloqué, gouvernant sans les outils constitutionnels nécessaires pour réformer le système. Les sondages ne se trompent pas, il existe un sentiment de dégagisme en Hongrie. Mais ils mesurent la mauvaise chose. Bien souvent, on rappelle que les gens votent, pas les sondages, et c’est encore plus vrai en Hongrie. Les spécificités du régime, qu’Orbán a modifié pour le servir, rendent l’issue du scrutin incertaine et disqualifient les commentateurs parlant de “tournant historique”.