Irlande: Conor Mc Gregor en leader du ras-le-bol anti-immigration

L’attaque au couteau perpétrée devant une école par un homme d’origine maghrébine jeudi après-midi à Dublin, qui a blessé cinq personnes dont trois enfants, a provoqué des échauffourées et un incendie. La star de MMA rue dans les brancards : “Nous ne perdrons plus nos femmes et nos enfants à cause de personnes malades et tordues qui ne devraient même pas être en Irlande”.

Conor Mc Gregor serait-il en passe de devenir une personnalité politique dans son pays natal qu’est l’Irlande ? Immense combattant d’arts martiaux mixtes au sein de l’UFC, le natif de Dublin au style félin et déroutant, basé notamment sur une garde longue inspirée du karaté, a multiplié les déclarations chocs ces derniers jours sur fond de tensions exacerbées au pays des Gaëls.

Migrants : des chiffres vertigineux

Autrefois relativement préservée de l’immigration, la petite île à l’extrême occident du continent européen fut longtemps bien plus une terre d’émigration que d’immigration, du fait notamment des conflits de religion, de la lutte avec l’Empire britannique voisin et de la pauvreté endémique. Désormais riche, grâce à une politique agressive de dumping fiscal au sein de l’Union européenne, l’Irlande est devenue une terre d’installation privilégiée pour les migrants du monde entier. De quoi troubler une quiétude nouvellement acquise dans cette terre catholique et celtique, liée à la France par des siècles d’histoire et de mythes partagés.

Pour vous donner une idée, 30% des hôtels du pays sont actuellement utilisés comme refuges pour des migrants demandeurs d’asile, comme le montrait un article du 29 octobre 2022 par Barry White pour NewsTalk . Des chiffres vertigineux qui ne vont pas sans provoquer le courroux de plus en plus fort de la population, singulièrement dans les quartiers populaires de Dublin. Ce sont ces gens qui ont provoqué une émeute après l’attaque au couteau d’enfants à la sortie d’une école par un immigré algérien naturalisé irlandais âgé d’une cinquantaine d’années. Ces derniers ont d’ailleurs incendié un de ces fameux hôtels réquisitionnés pour accueillir les migrants.

L’Irlande “en guerre”

Déjà courroucé par un fait divers impliquant un rom venu des pays de l’Est, Conor Mc Gregor a fait goûter à un public plus large le franc-parler que lui connaissaient déjà les amateurs de MMA. Dix tweets, dont certains très longs et étoffés, ont été publiés par le champion pour qui l’Irlande est désormais « en guerre ». Maintenant porte-parole officieux du mouvement Irish Lives Matters, l’enfant terrible qui a aussi fait fortune avec son entreprise de production de whisky traditionnel, a fustigé la classe politique et les célébrités qui adoptent un comportement passif face à une immigration qu’il assimile à une invasion : « Il y a un grave danger parmi nous en Irlande qui n’aurait jamais dû être là en premier lieu, et il n’y a eu aucune action pour soutenir le peuple d’une manière ou d’une autre face à ce fait effrayant. »

Littéralement déchaîné, tel Cuchullain dans l’épopée des Tuatha Dé Dannan, il a lancé son gae bolga, nom donné à son javelot-foudre, vers les ennemis du peuple irlandais : « Nous ne reculerons pas, nous ne faisons que nous échauffer. Il n’y aura pas de marche arrière tant que de véritables changements ne seront pas mis en œuvre pour la sécurité de notre nation. Nous ne perdrons plus nos femmes et nos enfants à cause de personnes malades et tordues qui ne devraient même pas être en Irlande en premier lieu. »

Un cas isolé dans le monde du MMA

Fort de 10 millions d’abonnés et principale célébrité du pays avec Bono de U2, Conor Mc Gregor est une voix qui compte. Étonnamment, ces propos très forts n’ont eu qu’un faible écho pour le moment dans les médias francophones spécialisés dans le MMA qui sont légion sur Twitter, alors qu’habituellement les moindres des faits et gestes de cette star y sont abondamment commentés. Pourtant, chaque tweet de Chimaev et des autres combattants ayant pris parti dans le cadre du conflit israélo-palestinien ont été relayés. Serait-ce parce que Conor Mc Gregor a troublé la ligne éditoriale habituelle par ses engagements vifs contre l’immigration de masse ? La question mérite d’être posée…

En France, nous pouvons aussi compter sur Benoit Saint-Denis, qui refuse d’être récupéré par des personnalités politiques, mais qui n’hésite pas à afficher son patriotisme sincère. Les combattants de MMA, s’ils sont parfois plus turbulents que leurs homologues des sports collectifs, ont des personnalités bien moins policées. C’est heureux !