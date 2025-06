Iran: le pas de côté diplomatique d’Emmanuel Macron

Au lieu de se joindre à Donald Trump et Benjamin Netanyahou dans leur choix d’en finir avec les enfumages iraniens sur le nucléaire, l’Élysée donne l’impression de trembler face à l’islam ombrageux et preneur d’otages, se désole notre chroniqueur.

Ali Khamenei et Emmanuel Macron doivent partir. Le guide suprême iranien s’accroche à son fauteuil, tout comme le président français. Seule la pression des citoyens excédés délogera ces deux dirigeants claquemurés. Car le « chaos » que Macron prédit à l’Iran, si le peuple se libère de l’oppression des mollahs, est déjà une réalité en France. Certes, la dictature théocratique des ayatollahs est sans commune mesure avec la démocrature issue d’une caste progressiste et populophobe.

En même temps diplomatique

Les Gardiens de la révolution (124.000 hommes armés) sèment la terreur pour tenter d’étouffer les mouvements protestataires. Hier, ces sections fascistes ont promis aux États-Unis d’utiliser « des options qui dépassent l’entendement », après le choix du président américain de détruire les trois sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan grâce à quatorze bombes GBU-57 lancées par sept B-2 dépêchés des États-Unis. Reste que le chef de l’Etat français se montre incapable d’entendre les colères populaires, d’où qu’elles viennent. Au lieu de se joindre à Donald Trump et Benyamin Netanyahou dans leur choix d’accélérer l’histoire et d’en finir avec les enfumages iraniens sur le nucléaire militaire, l’Elysée tremble face à l’islam ombrageux et preneur d’otages. « La France n’a participé ni à ces frappes ni à leur planification », a précisé hier Jean-Noël Barrot, incarnation de la lâcheté du « en même temps » diplomatique. La France et l’Europe sont absentes des bouleversements qui s’écrivent, grâce à l’option si peu angélique du « cassage de gueule ». Alors que Trump donnait l’ordre de frapper, Macron ouvrait l’Élysée à la Fête de la musique et aux pas de danse de son épouse. Les violences urbaines en sus.

Merci à France 2 qui nous a gratifiés dans son 20 heures dimanche d’un long reportage lyrico-publicitaire sur la vasque olympique, la magie et tout ça. Du coup ils n’avaient plus beaucoup de temps à consacrer aux petits anges qui, à 1 km des Tuileries, ont exprimé leur joie en… — Elisabeth Lévy (@ELevyCauseur) June 22, 2025

L’inertie du « système »

Oui, Macron doit partir car il bloque la France. L’inertie est théorisée par son Premier ministre centriste, François Bayrou. Les rappels au « droit international » que lancent, derrière le chef de l’État, ceux qui voient Trump et Netanyahou comme des parias, sont autant d’arguments pour justifier l’immobilisme. Le Hamas, armé par l’Iran, n’avait pas eu droit à ces leçons, après son pogrom du 7 octobre 2023. L’autre prétexte de l’ « État de droit », avancé par les mêmes défenseurs de la démocratie confisquée, permet au Conseil constitutionnel de s’établir en contre-législateur, contrairement à sa vocation première. Sa censure, le 19 juin, de la réforme Attal sur la justice des mineurs est un coup de force supplémentaire des juges. Ils désarment toute volonté d’évolution pénale.

Plus généralement, le système hérité de cinquante ans d’idées fausses et de sectarisme antipopuliste se montre incapable d’entendre cette partie de la population repliée sur son Aventin, attendant son heure.

Aux colères des victimes de la délinquance immigrée, premières cibles de la guerre civile qui s’installe, s’ajoutent celles des contribuables essorés par l’Etat et pénalisés par les lubies d’un écologisme qui veut interdire les bagnoles dans les villes ou saccager les paysages avec des éoliennes y compris en mer. Sur les réseaux sociaux, le mot d’ordre « C’est Nicolas qui paie » devient le ralliement d’une jeunesse révoltée. En Iran comme en France, la rue gronde. Là-bas comme ici, un vieux monde est appelé à s’effondrer. Se tenir prêt.