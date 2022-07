Il n’ y a pas eu de 14 juillet à Trèbes!

C’est la ville où le colonel Beltrame a été égorgé par un islamiste.

Le 14 juillet est notre fête nationale. On célèbre la prise de la Bastille en 1789. Et par la même occasion, on rend hommage à ceux qui sont morts pour la France.

Et c’est bien pour la France qu’est mort le colonel Beltrame. La cérémonie, normalement, devait se dérouler devant le monument aux morts. Y figurent les 104 noms des enfants de Trèbes tués pendant les deux guerres mondiales. Le nom de Beltrame n’y est pas inscrit, parce qu’il n’est pas mort à la guerre. Pourtant, il y a bien une guerre en France contre les islamistes ?

Malgré l’annulation des commémorations du 14 juillet par le maire de Trèbes pour ne pas être à mes côtés, j’ai tenu ce matin à rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour la France. pic.twitter.com/yJZ863Zk2A — Christophe Barthès (@BarthesChristop) July 14, 2022

Et le maire de la ville a annulé les commémorations. Il était malade, indisposé ? Malade d’être obligé, comme le protocole le veut, de s’afficher avec le député de la région : ce dernier, Christophe Barthès a été élu sous les couleurs du Rassemblement national !

Le maire de Trèbes est très sélectif dans ses fréquentations. Que dira-t-il à ces électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen ? Ignore-t-il que l’assassinat du colonel Beltrame est pour beaucoup dans leurs votes ?

Le maire de Trèbes est un Tartuffe : « Cachez ces électeurs que je ne saurai voir !». Il est encore maire pour quelques temps. Lors des prochaines élections municipales, il ne le sera sans doute plus.

82 Partages Partagez Print Email

82 Partages Partagez Print Email