Il n’est question ni d’islamisation ni de guerre des sexes dans les affaires Gap et Asia Argento : juste de la toute puissance du pognon.

Deux affaires récentes, qui apparemment n’ont rien à voir entre elles, peuvent pourtant être soumises à une grille de lecture identique : il s’agit de la petite fille en foulard sur la publicité de Gap, dont il a été question dans ces colonnes, et des accusations d’agressions sexuelles contre Asia Argento, figure de proue du mouvement #Metoo.

J’ai une mauvaise nouvelle. D’un côté on s’indigne parce que les valeurs républicaines seraient menacées par une gamine sur un panneau qui vend des nippes pour la jeunesse. De l’autre, on fait des gorges chaudes sur le thème de l’arroseuse arrosée qui fut une des premières à accuser Weinstein. Bref, d’un côté une fillette est la preuve de l’invasion islamique et de l’autre une star punk et un rien gothique se révèle une terrible prédatrice.

L’argent n’a pas d’honneur

Vraiment ? Dans un cas comme dans l’autre vous y croyez vraiment ? Moi pas. Moi, je ne crois, et Dieu merci je ne suis pas le seul, que ce ne sont pas la religion, le sexe ou l’identité qui mènent le monde dans nos sociétés, c’est l’argent. Avec ce qu’il peut offrir en matière de profit ou de tranquillité, en possibilité de se placer au-dessus de la loi commune ou de générer des profits : « L‘argent est l’entremetteur entre le besoin et l’objet, entre la vie et le moyen de subsistance de l’homme. Il apparaît aussi comme cette puissance de perversion contre l’individu et contre les liens sociaux, etc. Il transforme la fidélité en infidélité, l’amour en haine, la haine en amour, la vertu en vice, le vice en vertu, le valet en maître, le maître en valet, le crétinisme en intelligence, l’intelligence en crétinisme. » Ce n’est pas de moi, c’est du Marx des Manuscrits de 1844. Mais pour nos amis catholiques, Péguy, dans L’Argent, n’est guère plus tendre sur ses effets dévastateurs : « Pour la première fois dans l’histoire du monde, les puissances spirituelles ont été toutes ensemble refoulées non point par les puissances matérielles mais par une seule puissance matérielle qui est la puissance de l’argent. »

Or, si l’on veut bien éviter de regarder par le petit bout de la lorgnette, c’est bien l’argent qui est à l’œuvre chez Gap comme dans l’affaire Argento. Je ne crois pas que les salafistes intégristes aient pris le contrôle du conseil d’administration de Gap. Gap est une marque à la mode, elle veut faire de l’argent, elle veut des retours sur investissements, elle fait des études de marchés, elle constate qu’une part de sa clientèle est musulmane. Elle ne voit pas pourquoi elle se gênerait. Comme n’importe quel entreprise capitaliste, sa priorité, ce n’est pas l’identité nationale, la patrie ou les racines chrétiennes de la France : c’est le flouze. Gap et d’autres l’avaient déjà prouvé en 2013 quand une de leurs unités de production au Bangladesh, dans un immeuble vétuste, s’était effondrée et avait tué 1127 ouvriers sous payés. On ne plaisante pas avec les coûts de production. On rappellera également que le cimentier Lafarge a continué à faire ses affaires avec l’Etat islamique en versant un impôt révolutionnaire aux massacreurs psychopathes qui commanditaient les attentats en Occident. Comme disait Anatole France : « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. »

Un homme comme les autres

Pour Asia Argento, si l’affaire est moins grave, elle n’en révèle pas moins cette formidable puissance dissolvante de l’argent. Il n’y a pas les hommes et les femmes séparés par la barricade du genre, il y a des riches et des pauvres séparés par la barricade de l’argent. Les féministes ont tort de se couvrir de cendre en pleurant le mauvais exemple donné par Asia Argento. Asia Argento a simplement prouvé qu’elle était un homme comme les autres dès qu’il a de l’argent. Il croit pouvoir s’offrir de belles voitures, de belles villas et de beaux corps. Si les corps résistent ou se montrent intéressés, il suffit de rajouter un zéro sur le chèque. Weinstein, à une toute autre échelle, avait raisonné de la même manière.

L’argent est le grand égalisateur, le grand pacificateur. Après on peut toujours me faire croire à l’islamisation rampante de la France via le textile ou à la domination masculine via le pouvoir hétéropatriarcal, je constate simplement que c’est une question de pognon, à chaque fois. La preuve, il y a un secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes qui publie des circulaires sur les regards appuyés mais toujours rien de contraignant sur l’égalité salariale.

Mais bon, on ne va pas demander à une société de marché d’avoir des valeurs universalistes, en plus…