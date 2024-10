Anatole France, une question de lecture

Il y a cent ans mourait le prix Nobel de littérature 1921. Le nouvel essai que lui consacre Guillaume Metayer démontre que son étiquette d’écrivain néoclassique lui a été collée par ses lecteurs nationalistes.

Il y a 100 ans mourait le prix Nobel de littérature 1921. Une biographie et un essai – à propos de l’appropriation « nationaliste » de son œuvre – permettent un diagnostic : le « Cadavre » (dixit les surréalistes) bouge encore.

On passera assez vite sur la biographie de Henriette Chardak : elle est copieuse, enlevée, personnelle (le ton) et apporte tous les détails souhaités à qui voudrait les connaître. Elle intègre naturellement la bibliothèque – rayon « Références ».

On s’attardera plus sur l’essai de Guillaume Métayer, qui a beaucoup d’audace, voire de témérité. Jugez vous-même : Anatole France (1844-1924) ET le nationalisme littéraire (sujets de son livre) – on fait plus « glamour » (a priori, évidemment).

Anatole France et le nationalisme littéraire sont deux points aveugles de la critique contemporaine – à tort. Et comme Métayer connaît son sujet par cœur, il expose clairement les tendances nostalgiques de France, son écriture et ses idées en partie néo-classiques, sa posture sceptique face aux excès de la Révolution française (à distance, donc, du mythe révolutionnaire), son passage par le boulangisme qui en fait un presque « précurseur du nationalisme » (« presque » seulement, et Métayer désamorce le « piège »), son conflit avec les catholiques intransigeants (Massis), etc.

Son livre érudit a un seul défaut : son côté « universitaire » qui, parfois, rend la lecture un peu laborieuse. Voire répétitive. Exemples ?

« La critique de la Révolution française », on la lit dans la partie qui lui est consacrée ET dans le sous-chapitre intitulé « Anatole France et le mythe de la Révolution Française ».

« Le culte de l’Antiquité, une tradition française », on en trouve de larges échos dans « La tradition selon Anatole France ».

En outre, comme la confrontation des idées et des engagements de France avec ceux de Barrès, Jules Lemaître, Bourget, Gyp, Maurras, voire Gonzague Truc et Massis (rôle important du catholique Massis dans une certaine prise de distance avec le sceptique France), « achoppe » souvent sur les mêmes points (nationalisme, tradition, catholicisme, scepticisme), on se trouve à « relire » tel développement sur la tradition, ou sur le scepticisme ondoyant de France. Seul argument qui justifie les redites : si les thèmes et les notes sont repris, les interprètes diffèrent : Maurras, Barrès, Lemaître, Massis, Bernanos, etc.

D’aucuns pourront se repaître de la lecture de ces textes, peu accessibles pour certains. Mérite de Métayer donc : nous permettre de les lire.

Sa conclusion ? « C’est dans cette réception nationaliste d’Anatole France que se cache sans doute l’un des plus puissants mobiles de l’oubli dont l’écrivain a été victime depuis des décennies ». En clair : la « lecture » de cette droite nationaliste littéraire a en partie conditionné la réception première de France et contribué, en dépit de son évolution politique ultérieure (vers le socialisme), à en fixer la lecture, à le figer dans la statue du « grand écrivain français néo-classique » – que ne manqueront pas de dégommer les surréalistes.

Coda – quant à son socialisme ultime. Métayer en signale le paradoxe et l’ironie : « les circonvolutions du scepticisme francien ne l’ont pas empêché de soutenir les débuts de l’un des plus terribles totalitarismes, dont il avait pourtant dépeint par avance à merveille la matrice sanguinaire dans Les Dieux ont soif et même délivré l’antidote ».

À lire

Anatole France et le nationalisme littéraire : scepticisme et tradition, de Guillaume Métayer, Le Félin, 2024.

Anatole France, une résurrection, d’Henriette Chardak, Le Passeur, 2024.

Les Dieux ont soif, d’Anatole France, (préf. Guillaume Métayer), Calmann-Lévy (éditeur historique de France), 2024.*

À signaler, la réédition d’une rareté : Alfred de Vigny, d’Anatole France. Assortie d’une préface d’une érudition sèche, sans ornements – sa signature – de Michel Mourlet – France-Univers, 122p.