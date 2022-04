Jeudi, sur France Inter, l’insoumis François Ruffin a qualifié Emmanuel Macron de « bâtard » de François Hollande. Si une personnalité de droite avait commis un tel outrage au chef de l’État, elle ne bénéficierait assurément pas de la même indulgence politico-médiatique. Mais les médias semblent tout passer à cette « gauche vulgaire, grossière et gueularde », estime Benoît Rayski…

Macron, le bâtard de Hollande ? Ce diagnostic ne peut émaner que d’un éminent généticien. Pour ne pas vous faire languir trop longtemps, nous allons immédiatement vous révéler son nom : il s’agit de François Ruffin. Ce député insoumis refuse, en rebelle qu’il est, de se soumettre à la décence commune.

Il a certainement fait des études qui lui ont permis de percer tous les secrets du génome humain. Nous pensons que nuitamment il s’est introduit à l’Élysée pour se procurer un échantillon de l’ADN d’Emmanuel Macron. Il a dû en faire de même au domicile de François Hollande.

.@Francois_Ruffin choisit comme toujours la provocation et l’excès.



Il reste au final fidèle à l’esprit de la @FranceInsoumise : on insulte les vainqueurs (« bâtard »), on méprise le vote des Français, on refait constamment le match.



Indigne d’un élu de notre parlement. pic.twitter.com/d2TGmnEGFx — Christophe Castaner (@CCastaner) April 28, 2022

Puis, il a comparé les deux. Et, eurêka, sa religion était faite : Macron est bien le bâtard de Hollande. Un bâtard, selon la définition communément admise, est un enfant issu d’une relation illégitime et adultérine. Si on s’intéresse à l’âge de l’ancien président de la République et à celui de l’actuel, force est de constater que Hollande a dû faire Macron il y a une bonne quarantaine d’années. Avec qui ? On ne sait pas, car la mère a dû accoucher sous X.

Ce goujat de Hollande a refusé de reconnaitre l’enfant issu de sa relation avec une inconnue que l’on suppose belle. Il est vrai qu’à l’époque où il a fauté, il était en couple avec Ségolène Royal, et les colères de cette dernière sont terribles !

Hollande est, à n’en pas douter, un sale type. Un coureur doublé d’un pleutre. De surcroit, il est, à suivre toujours la pensée de Ruffin, responsable de tous nos malheurs. C’est en effet à cause de lui que nous avons eu à supporter Macron pendant cinq ans et que nous allons gémir sous sa férule pendant cinq ans encore.

Plus sérieusement, les propos de Ruffin sont du niveau du caniveau. Il incarne à la perfection la gauche vulgaire, grossière et gueularde, encartée à LFI. Il a de qui tenir : son patron, Jean-Luc Mélenchon, excelle dans ce domaine. La tentation est grande d’écrire que Ruffin est le bâtard de Mélenchon. Nous n’y résistons pas.