En quelques mots

La maladie de la France aujourd'hui : mépriser l’esprit français !

Michel Fau
Michel Fau © Hannah Assouline/Causeur

À la recherche de l’esprit français. Le regard de Michel Fau, comédien et metteur en scène.

Pour moi, l’esprit français, c’est :

La gastronomie française, symbole de l’hédonisme.

La littérature française, depuis le XIe siècle.

L’invention de l’alexandrin, avec ses rimes féminines et masculines.

L’opéra français, qui a influencé le monde entier.

L’invention de l’opérette, qui a inspiré la comédie musicale.

Le ballet français, avec ses codes, depuis Louis XIV.

L’invention de la haute couture, depuis Napoléon III.

A lire aussi : Michel Fau: «Un grand artiste n’est ni de droite ni de gauche»

L’invention du surréalisme, mouvement contre la raison et le goût du jour.

L’effeuillage, dont le Moulin Rouge et les Folies Bergères furent les pionniers dès le XIXe siècle.

Le délire baroque et ostentatoire de la catholicité (même si toutes les religions m’angoissent de plus en plus : ni Dieu ni Maître !).

Mais la maladie de la France, depuis longtemps, est de mépriser ou de cracher sur l’esprit français !

Michel Fau
Comédien et metteur en scène.

