Le mollet militant du député Delogu

Après avoir brandi le drapeau palestinien à l’Assemblée nationale, le député LFI, Sébastien Delogu récidive, en exhibant un tatouage qui représente sa dévotion à la cause palestinienne, ou plutôt à la cause anti-Israël.

On savait Sebastien Delogu, député La France Insoumise des quartiers Nord de Marseille, extrêmement en pointe quant à l’innovation en matière de communication politique. Sa vive intelligence, son éblouissante culture, sa finesse analytique font en effet merveille dans ce registre. Ébahis, nous ne cessons d’en faire le constat.

Après avoir donné, par exemple, dans le déploiement à grand bruit de la bannière palestinienne en plein hémicycle de l’Assemblée nationale, haut fait qui lui valut quinze jours d’exclusion, il en vient à présent à jouer du mollet, partie de son anatomie qu’il expose complaisamment ces jours-ci sur son compte Instagram-bourre-et bourre et ratatam. Le mobile de cette exhibition est des plus nobles puisqu’il s’agit de manifester un soutien absolu, sans faille à la cause palestinienne, du moins à l’idée qu’on se fait de cette cause dans la mouvance mélenchonienne. En visuel, sur le rebondi charnu du mollet en question, une carte de la Palestine. De la mer à la rivière, au Jourdain. Et donc évacuant carrément de la surface de la terre l’État d’Israël ainsi que son peuple qui, très probablement, dans la conception de M. Delogu, ne sont qu’un « détail de l’histoire ». D’où bien sûr le recours à cette carte négationniste destinée à marquer et influencer les esprits. Je n’ignore pas ce qu’il peut y avoir d’incongru à employer le mot « esprit » dans un article consacré au député Delogu, lui qui, de son propre aveu, reconnaissait être de ceux qui n’avaient « pas voulu trop s’attarder dans les études ». On se souvient par exemple que, cherchant à dire qu’il trouvait à son chef suprême, Mélenchon, bien du caractère, il se prit un peu les pinceaux dans les subtilités de notre belle langue française, le qualifiant malencontreusement de « caractériel ». Cela ne plut qu’à moitié, croit-on savoir, à l’intéressé.

Revenons au mollet militant. L’abstraction volontaire d’Israël de la carte. Rien d’étonnant, en vérité, ce n’est là que le programme – tout le programme, rien que le programme – de la grande prêtresse Rima Hassan et des troupes serviles de la France Insoumise.

Au moins, par la grâce du mollet du sieur Delogu les choses, les intentions, les buts sont aujourd’hui encore un peu plus clairement affirmés.

Cependant, le sagace parlementaire ne semble pas avoir pris toute la mesure du risque historique que lui-même et ses camarades pro-Hamas prennent ainsi. Ce que leur carte de la région exprime en fait est leur conviction que ce n’est nullement une solution à deux États qui adviendra, mais à un seul, l’un des deux ayant fini par bouffer l’autre. Dès lors, la grande question devrait être : lequel ? Est-ce que, par une de ces malices dont l’histoire des nations n’est guère avare, ce que M. Delogu aura croqué sur son mollet joli ne serait pas, tout bonnement, non pas la victoire finale de ses comparses du Hamas, mais tout au contraire celle d’Israël ? Ce serait rigolo, non ? Il en tirerait une tronche, le stratège des quartiers nord ! Peut-être, de dépit, irait-il jusqu’à l’amputation ?

Une phrase en arabe accompagne le graphisme épidermique. Elle est tirée, nous dit-on, de l’œuvre de l’écrivain palestinien, Mahmoud Darwich. (Ainsi, contrairement à une idée reçue et fort malveillantes, M. Delogu aurait des lettres…) Fort bien. L’intéressé précise l’intention dans un entretien accordé au journal La Provence : « Comment guérir de l’amour de la Tunisie qui coule en nous ? Voilà ce que j’ai voulu graver sur ma peau », confesse-t-il. C’est beau, non ?

Permettons-nous une suggestion : peut-être qu’aller vivre pour de bon en Tunisie serait un excellent remède pour guérir de cette souffrance-là ? Juste la mer à traverser. Puisqu’il est doté de ce fringant mollet dont il se montre si fier, peut-être pourrions-nous nous accorder la joie de lui offrir le pédalo…?

Bref, nul ne l’ignorait. Le député Delogu est un cas désespéré. L’électeur marseillais l’est-il lui aussi ? Réponse dans quelques mois.