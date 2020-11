À l’heure où le monde a les yeux rivés sur les résultats des élections présidentielles, comment les candidats ont-ils exploité la rhétorique, cette vieille arme politique? Un bilan sous forme de questions et réponses.

Trump est un tribun, mais encore?

C’est Trump qui a propulsé la rhétorique, sous tous ses angles, au devant de la scène. On a affaire à un paradoxe : le président sortant est hors cadre avec un challenger tout à fait dans le cadre. Auparavant le sortant ou, quand il y avait deux candidats nouveaux, celui ou celle appuyée par le sortant, était exactement dans les codes politiques de Washington. Là non, et Trump a joué sur trois registres rhétoriques:

– un, il a usé à fond du prestige réel que The Office of the President a dans l’Amérique profonde, et de ses moyens matériels – il fait campagne en se servant de l’appareil d’État, ce qui est normal aux USA; le prestige de la fonction et tout l’apparat qui l’entoure compte.

– deux, il a monté en puissance sa propre rhétorique qui lui avait fait gagner l’élection de 2016, ce style à lui qui est direct, sans ambages, franc du collier, que ses électeurs adorent ; un rallye récent de voitures à Miami a réuni 14 000 véhicules, on dit même 30 000. Biden: 700.

– et trois, Trump a compris comment manipuler les sacro-saintes règles du débat à l’américaine d’abord en déstabilisant Biden dans le premier débat, et puis dans le dernier débat en montrant qu’il pouvait très bien faire comme un politicien de métier.

Les intellectuels libéraux se plaignent de la « polarisation » de la vie politique, donc de la puissance de la rhétorique mais ils vivent dans une bulle où tout doit être un compromis de bon ton, en accord bien sûr avec l’idée que les élites ont raison, et les autres tort. Or l’avantage du dernier débat est qu’il a montré une cassure très nette entre les deux programmes – et révélé que Biden dit une chose sur le plateau, « fracking », « oil »…, et une autre sur le terrain. En tout cas, deux scénarios complètement différents et deux rhétoriques opposées sur l’avenir des USA. Et ça c’est très bon pour mobiliser la base.

Quels sont les publics visés par Biden et Trump?

S’il s’agissait d’un tournoi oratoire, genre Sciences-Po, on pourrait demander à des spécialistes : qui a le mieux argumenté, répondu etc lors des deux débars. Cela c’était l’illusion de la commission, une ONG, faite de vieux croûtons, qui ont organisé les débats. Attention « debate » à l’américaine ce n’est pas débat à la française : c’est un genre quasiment scolaire. Bref, non pas qui a gagné ? Plutôt qui l’a remporté sur qui ?

Dans une performance rhétorique on est face à trois auditoires, toujours : ceux qui vous soutiennent, ceux qui vous détestent, et ceux qui sont indifférents ou indécis – 7%. Ceux qui vous soutiennent, il faut leur montrer que vous êtes vraiment leur champion. Ceux qui vous détestent, il faut s’en servir comme des épouvantails. Les indifférents, on se demande: vont-ils aller voter ?

Il est amusant de voir qu’après chaque débat les trumpistes lui ont donné une note positive allant jusqu’à 95% ; mais que du côté Biden pareil. Bref en direction des leurs, Trump et Biden ont gagné.

Mais il y a une différence de taille : l’électorat trumpien est homogène, il s’est rallié et se rallie derrière lui, y compris maintenant avec 46% de satisfaction chez les Noirs envers sa politique, un prodigieux bond en avant dû au dernier débat.

Les communicants de Biden répètent la même erreur que ceux d’Hillary Clinton : ils ont oublié que « faire campagne » c’est aller à la campagne, littéralement

Par contre l’électorat de Biden est hétérogène: de l’extrême gauche anarchiste à la bourgeoisie intellectuelle des grandes villes ; des pro-islamistes aux Black Lives Matter. Et là le taux d’appréciation varie, quand on veut bien nous le donner. Très difficile pour lui d’avoir une rhétorique à géométrie variable. P