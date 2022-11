Écologie: arrêtez de nous polluer…

Sophie de Menthon s’insurge contre les injonctions pléthoriques et souvent contradictoires censées servir la cause écologique. Sans parler de la multiplication des différents “pass” et “chèques” inventés par le gouvernement.

Mais qui n’en a pas par-dessus la tête des semonces, des menaces, des amendes, des avertissements, des agressions, des hystéries et des représailles au nom de la planète ? A entendre les imprécateurs, nous sommes tous individuellement responsables : ici, en France, chez vous, d’un réchauffement planétaire, du CO2, des particules fines, des gaz à effet de serre, de la pollution des mers et j’en passe ! On va jusqu’à accuser le président de la République de « manquement dans la lutte contre le réchauffement climatique ». On est tombé sur la tête. Nous vivons entre nouveaux impôts et culpabilité multi-sectorielle.

Alors oui, l’été a été chaud ! Oui réchauffement il y a, oui l’activité humaine a sa part de responsabilité. Mais STOP ! d’abord félicitons-nous, car en France nous sommes exemplaires par rapport au reste du monde. La Chine, l’Inde, les États-Unis ont un poids prépondérant (99%) dans cette fameuse agression de la planète et du climat.

On ne peut pas continuer à se ronger les ongles devant nos poubelles pour savoir dans laquelle on met la barquette plastique recyclable (pas dans le bac papier parce qu’elle est souillée par des déchets alimentaires, mais pas dans les déchets biodégradables…) alors que l’Inde ressemble à une poubelle à ciel ouvert. Alors oui, il faut continuer nos efforts mais en cessant aussi les injonctions contradictoires. Nous devons, par exemple, relocaliser nos industries et nos entrepreneurs s’y appliquent, sauf qu’à l’occasion des Jeux Olympiques en France on sous-traite des millions de « mascottes » en Chine !? Il paraît que nous ne savons pas faire, mais depuis le temps que les Jeux Olympiques sont annoncés, nos industriels avaient le temps de trouver de solutions, eux ! Une gifle au passage à tous les industriels français. Ces mêmes industriels sont les seuls qui trouveront toutes les solutions pour améliorer le sort de la planète, sauf que lorsqu’ils veulent s’installer et relocaliser dans une région française, contrôles et interdictions de toutes sortes leur tombent dessus, écolos en tête, le doigt sur la gâchette et puis on n’en veut pas dans notre commune…

A lire aussi: Aux arbres citoyens : massacre à la tronçonneuse en direct sur le service public

Alors, pour nous remonter le moral en berne au volant de notre voiture polluante, nous fustigeons les jets privés, on les trace, on les espionne et c’est très agréable car cela renforce notre anticapitalisme primaire et notre détestation des riches.

Heureusement, le gouvernement a eu une idée de génie de plus : « le Pass carbone » (sans E à cause du franglais). En France, on pollue paraît-il mais on a des idées énergétiques : dès qu’il y a une petite usine à gaz à monter nous sommes les meilleurs. Le principe de base est de diviser les Français, entre ceux qui doivent payer et ceux qui ne doivent pas ; si l’on arrive bien à discriminer on compense alors avec une ribambelle de « chèques » sur mesure.

Il y a le chèque énergie prévu pour la fin d’année (gaz électricité chaleur), le chèque alimentaire (le seul qui ne soit pas sans provisions !), le chèque fioul ; pour les hommes déconstruits, il y a la prime réparation pour réparer les appareils ménagers sans oublier « l’aide chauffage, bois, pellets » (en plus du chèque fioul et du chèque énergie), « MaPrimeRénov’» (prime branchée), pour la transition énergétique est une bérézina totale tant c’est compliqué à mettre en place ; sans oublier la prime de rentrée scolaire, la prime de Noël, la prime d’activité (car il faut quand même bien récompenser ceux qui reprennent du boulot en gagnant moins qu’à Pôle Emploi). On attend bientôt la prime des primes ? Ce qui ne nous empêche pas de déprimer.

Il faut surtout éviter que certains ne revêtent leurs gilets jaunes (il y a du plastique dans la fabrication du gilet). Le principe des primes est avant tout une antidote gilet jaune. C’est d’ailleurs grâce aux Gilets jaunes que nous venons d’éviter la limitation de vitesse sur les autoroutes à 110 km/heure ; à notre grand étonnement, la Première ministre a dit renoncer à la contrainte (sic), une première.

Alors oui, il faut bien sûr faire preuve d’une sobriété énergétique mais il faut arrêter de démotiver les Français, de faire peser sur eux la responsabilité de tous les désastres ; ni responsables ni coupables, simplement concernés ! Sachons résister à « l’obscurantisme vert»[1] et à l’inflation du manque de bon sens.

[1] Assistez au colloque d’ETHIC en partenariat avec WebRadios sur « Apocalyspe now ou obscurantisme vert » le mercredi 14 décembre de 9h à 12h sur www.ethic.fr

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email