Aux États-Unis, le surprenant développement des «cours de vie d’adulte»

Aux États-Unis, de plus en plus de jeunes adultes peinent à accomplir certaines tâches de la vie courante. Pour y remédier, des programmes leur enseignent les bases de l’autonomie : gérer un budget, cuisiner, entretenir leur logement ou encore se préparer à un entretien d’embauche.

Les jeunes Américains considèrent parfois leurs parents et grands-parents comme des imbéciles parce qu’ils peinent à se connecter au Wi-Fi, sont incapables de jouer à des jeux vidéo ou rechignent à regarder en continu des séries télévisées. Pourtant, au moment d’atteindre ce qu’on appelle l’âge adulte, nombre de ces jeunes gens ont de plus en plus de mal à réaliser les actes les plus simples de la vie courante.

Des associations spécialisées leur viennent alors en aide en leur proposant des « cours de vie d’adulte ». Les élèves apprennent à ouvrir un compte bancaire, recoudre un ourlet de pantalon, remplir une déclaration de revenus, aiguiser des couteaux de cuisine, rédiger un CV, choisir des vêtements convenables pour un entretien d’embauche, etc. Aucune « compétence de la vie » ne semble devoir échapper au programme de formation intitulé « Adulting 101 ». Raffi Grinberg, consultant dans un cabinet de conseil new-yorkais et instigateur de ce programme, vient d’écrire How to Be a Grown Up (« Comment être un adulte »), un livre destiné entre autres aux jeunes employés qui, comme lui, se sont avérés incapables de comprendre des papiers administratifs élémentaires lors de leur première embauche. Il est bien sûr prévu des extensions à ce programme, en particulier dans le domaine des relations amoureuses qui, de plus en plus souvent, débutent via des applications de rencontre. La crainte d’une bévue, d’une plaisanterie mal comprise, d’un geste inapproprié pouvant déclencher des moqueries sur les réseaux sociaux ou, pire, des poursuites judiciaires, angoisse de plus en plus de jeunes gens désirant passer d’une relation virtuelle à une relation réelle. Un tutoriel les aidera bientôt à éviter ces pièges.

Dans un monde où l’on tend à réduire l’existence humaine à un processus technique, il paraît logique que même les actes les plus simples soient inculqués par des experts et que les anciennes romances hasardeuses soient remplacées par des relations planifiées et strictement réglementées. L’Avenir radieux du Meilleur des mondes est enfin à portée de main.