DAZN joue la montre

Rien ne va plus entre DAZN et la LFP qui commencent à engager des procédures judiciaires l’un contre l’autre, malgré les tentatives de réconciliations progressives du diffuseur.

Le fameux litige opposant le principal diffuseur de notre Ligue 1 à la Ligue de football professionnel (LFP) n’est pas réglé. La plateforme anglaise, qui a pour ambition mondiale de devenir le Netflix du sport en ne diffusant que des évènements sportifs – acquis pour la plupart à vil prix – rencontre en France des difficultés qui mettent en péril sa réputation.

Tensions multiples

Le 12 février, la LFP a assigné en référé DAZN (prononciation argotique anglaise de « the zone », en français « la zone ») devant le tribunal de commerce de Paris. La plateforme séquestre la moitié du dernier versement de 70 millions € qu’elle doit à la Ligue. Il est vrai que ses quelque 500.000 abonnés actuels ne permettent pas de rembourser les droits TV chèrement acquis de la Ligue 1, achetés pour 400 millions € la saison et la diffusion de huit matchs sur neuf. La plateforme ne fait pas de bénéfice, et peine à croire que son objectif de 1,5 million d’abonnés sera atteint d’ici décembre 2025… Elle accuse les clubs et la Ligue de ne pas avoir suffisant agi en sa faveur. Mais n’oublions pas non plus qu’un abonnement à 30€/ mois reste extrêmement élevé, surtout pour voir s’affronter des équipes qui n’ont pas forcément une grande renommée à l’international, mis à part le PSG et l’OM (quand ils sont en forme…). Oui, personne n’est vraiment attiré par le spectacle d’un Strasbourg-Brest qui se solde par un superbe 0-0 et cumule 3 tirs cadrés en 90 minutes ! Ce manque de compétitivité a d’ailleurs valu à notre championnat national le surnom peu glorieux de « farmers league » (littéralement « ligue des fermiers » ou « ligue de paysans ») de la part d’Anglais médisants. Pas très flatteur…

Une semaine plus tard, DAZN a à son tour assigné la LFP devant le tribunal de commerce, lui réclamant 573 millions d’euros pour « tromperie sur la marchandise » (préjudice que DAZN estime à 309 millions €), et pour « manquements observés » (estimés eux à 264 millions €), notamment en matière de lutte contre le piratage. Le diffuseur prétend que les chiffres avancés par la Ligue lors de la vente sont trop éloignés de la réalité. Cependant, DAZN ne compte pas mettre fin à son contrat pour la diffusion du championnat signé pour la période 2024-2029. D’ailleurs, les démêlés hexagonaux récents n’ont pas découragé Leonard Blavatnik, le principal actionnaire, qui a injecté 787 millions € en plus dans la plateforme en janvier. Et Shay Segev, le PDG, a annoncé en février l’entrée au capital de la plateforme de SURJ Sports Investment, filiale sportive du Fonds d’Investissement Public de l’Arabie saoudite, pour un montant de participation estimé à un milliard de dollars. Ces dirigeants ne se sont pas exprimés sur la situation de notre championnat, c’est Brice Daumin qui est prié de régler seul le problème français.

Aie confiance…

Le directeur général France de DAZN a assuré que la plateforme avait pour ambition de rester le diffuseur du championnat français au moins jusqu’en 2029. Dans des confidences faites au Figaro, il avance des pistes, convaincu que « le produit Ligue 1 doit s’améliorer pour devenir plus attractif » et est persuadé « que l’on peut faire beaucoup mieux en termes de promotion et d’attractivité de la Ligue 1 ». Il rappelle que sa chaîne a prouvé sa bonne volonté quant aux nombreuses plaintes vis-à-vis du prix exorbitant de l’abonnement initial, lequel n’est que « le prix d’un restau le vendredi soir », selon Laurent Nicolin, président du club de Montpellier (MHSC). Brice Daumin a indiqué que « depuis le 10 septembre, nous sommes à 20 euros. (…) D’ici la fin février, nous lancerons une offre supplémentaire à 10 euros par mois pour les moins de 26 ans ».

Une clause du contrat permettrait à la LFP de chercher un nouveau diffuseur dès décembre 2025, mais Brice Daumin indique que « nous n’avons aucun intérêt à activer cette clause. Le seul sujet qui nous anime, c’est la construction dans la durée. Beaucoup de sujets peuvent être mieux travaillés afin de valoriser le football français ». DAZN aurait donc pour intention de régler au plus vite le litige avec la LFP, et entendrait proposer de nouveaux formats pour valoriser le championnat (micros sur les arbitres, caméras dans les bus ou dans les vestiaires par exemple…). Et malgré une récente assignation en justice de la LFP contradictoire, Brice Daumin l’assure : « On ne résout jamais rien devant un tribunal » !

De son côté, alors qu’elle est déjà fort occupée par des tensions entre dirigeants de clubs ainsi que par la colère des supporters (amendes multiples, fermetures de tribunes, interdictions de déplacements…), la Ligue n’a aucun intérêt à rompre son contrat avec la plateforme anglaise. Après les déconvenues Canal + ou Amazon Prime, trouver encore un nouveau diffuseur serait une gageure.

Cette saison, la victoire du championnat français semble assurée pour le PSG. Après 23 journées jouées sur 34, le club de la capitale a déjà 13 points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille. Mais, pour les amateurs français de foot et de suspense, une autre question reste donc en suspens cette année : qui acceptera de payer les millions de la Ligue 1 ?