Cristiana Morganti: une fille de Pina Bausch

Danseuse haute en couleurs du Tanztheater de Wuppertal, elle raconte sa vie d’artiste et de femme dans un très savoureux solo, Jessica and me.

Une crinière noire ébouriffante, de grands yeux d’héroïne de roman-photo, une bouche faite pour le théâtre, une faconde d’Italienne, une énergie de pasionaria : Cristiana Morganti avait tout pour séduire Pina Bausch dans la troupe de laquelle elle a pris peu à peu une place considérable. Dans la grande famille du Tanztheater de Wuppertal rassemblée trente ans durant autour de la chorégraphe allemande, elle s’est classée dans la lignée des tragédiennes. Ou, selon les soirs, des grandes comédiennes comiques, à l’instar de Merryl Tankard, Jo Ann Endicott, Nazareth Panadero, Julie Shanahan, Julie Anne Stanzak ou Mechtild Grossmann.

À l’ombre d’un grand arbre…

Morganti avait étudié la danse classique à Rome.

« Mais je me sentais mal à l’aise dans le monde de la danse académique ». Alors, après avoir découvert Viktor, un spectacle du Tanztheater donné dans la Ville éternelle et qui est pour elle un coup de foudre, elle s’inscrit à la Folkwangschule de Essen, l’école fondée par Kurt Jooss et alors dirigée par Pina Bausch. Quelques années plus tard, en 1993, elle entre dans sa troupe. Pour 20 ans et plus. Toutefois, à la suite de la disparition de la chorégraphe et du traumatisme que causa sa mort au sein de la compagnie où brusquement l’on ne créerait plus de nouveaux spectacles sous sa conduite, Cristiana Morganti prend ses distances avec le Tanztheater où cependant elle se produira encore durant quelques saisons. « À l’ombre d’un grand arbre, rien ne saurait pousser. Sans du tout couper les ponts, je me suis éloignée peu à peu pour reprendre mon souffle en Italie ».

Voulez-vous que je danse ou que je parle ?

De cet éloignement est né ce solo, Jessica and me, où Morganti, qui est à la fois narratrice et danseuse, celle qui pose les questions et celle qui y répond, évoque avec verve sa vie d’interprète, les dessous d’une création, les coulisses des théâtres, cette folie permanente qu’est l’existence d’une artiste en répétition, en tournée ou sur scène. Et elle s’interroge sur cette double personnalité qu’ont les interprètes. L’exercice est périlleux. Mais en lançant au public: « Voulez-vous que je danse ou voulez-vous que je parle », Morganti dit tout de sa double personnalité de danseuse qui se voulait comédienne et de comédienne qui n’existerait pas pleinement si elle n’était aussi danseuse. Et donc elle danse. Et donc elle parle. Avec Pina Bausch, elle était à haute école. Bon sang ne saurait mentir. Cristiana Morganti ne trahit pas son passé. « Dans mon rapport avec le public, je ne veux pas trahir l’authenticité qui est la marque de Pina ».

Cristiana Morganti. Trois spectacles au programme du Théâtre de la Ville: Moving with Pina, les 16 et 17 mai 2025 ; Jessica and me, les 20 et 21 mai. Behind the Light, les 24 et 25 mai 2025. Théâtre des Abbesses ; 01 42 74 22 77