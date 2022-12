Courage ! Bientôt les lendemains de fêtes…

Si vous trouvez la période dite «des fêtes» éprouvante, Sophie de Menthon vous aide à comprendre pourquoi. Tribune.

Terminés les mailings de vœux de n’importe quoi, les Joyeux Noël (pour les sectaires), les bonnes fêtes de fin d’année pour les politiquement corrects, le tout 30 fois par jour et pendant un petit mois car on a le droit tout le mois de janvier ! Heureusement, il y a ceux qui ricanent, et c’est ainsi qu’on a vu apparaitre sur les réseaux sociaux des dessins de rennes en grève, ou demandant en faisant un sit-in le droit télétravail à un Père noël qui avait la tête du DRH de la SNCF !

Mais la bienveillance règne, tous les bons sentiments arrivent d’un coup, assortis – et c’est nouveau – de conseils moraux-écolo : pas de jouets en plastique, seulement 4% des garçons demandent des poupées (que faire ?), aller servir au restau du cœur, ne pas se déplacer mais arriver à se déplacer, réunir la famille et ne parler que de cela dans les médias alors que la vôtre visite les Pyramides en Égypte et que vous vous retrouvez seule avec le chien auquel vous hésitez à acheter des croquettes bio – réflexion faite, il n’a pas mérité ça.

Vous détestez (et vous êtes apparemment la seule en France ) faire la cuisine et pire : en parler, or vous êtes abreuvée en allumant la radio ou en achetant un journal de recettes de « dernière minute » au lieu d’avoir commencé à cuisiner il y a 8 jours ! Je ne me lasse pas de relire fascinée la recette du « pâté en croute express au céleri rave » (merci au JDD). Quant au foie gras, j’ai peur si j’en mange, soit d’aller en garde en vue pour avoir assassiné une oie, soit d’attraper la grippe aviaire ; heureusement, il y a les desserts (sans oublier que le sucre est un poison violent, on m’explique que pour « réaliser une meringue maison il faut incorporer le sucre sans faire tomber les blancs en neige… ». A propos de neige : nenni ! à la montagne on la rajoute à la liste des vœux.

Pour vous changer les idées, vous pouvez regarder la télé, les bêtisiers sont aussi indispensables que la bûche et aussi indigestes, vous êtes supposée pleurer de rire devant la présentatrice météo qui fait un lapsus… mais ce ne sera pas de rire que vous pleurerez car en zappant vous avez la guerre en Ukraine et toutes les familles dans le noir qui gèlent sur place : vous culpabilisez même si vous n’en pouvez plus de culpabiliser. Et puis il y ceux qui vous rappellent à l’ordre, de grands intellectuels, des penseurs qui vous interpellent sur votre rapport à l’existence de Dieu, en gardant bien sûr comme ligne de conduite la laïcité… Vous ne savez plus quoi dire quand on vous demande l’heure de la messe de minuit, qui comme son nom l’indique n’a plus jamais lieu à minuit.

Heureusement, il y a les best of des horoscopes qui sont unanimes : tout va aller bien et 2023 ne peut pas être pire que 2022, les béliers ont le succès professionnel qui les attend (c’est bon pour l’économie car statistiquement si tous les béliers réussissent, la croissance revient) même s’il faut de la décroissance (?) et si les taux montent pour justement ralentir la croissance (réfléchissez), c’est contracyclique !

Pour vous distraire le 31, en attendant un réveillon forcé qui vous laissera 2kg en plus de cholestérol en souvenir, vous aurez le discours du Président de la République, ce qui fera un sujet de conversation, il aura forcément été mauvais ne serait-ce que pour alimenter les conversations et franchement, le pauvre, que voulez-vous qu’il dise ?

En d’autres termes, rien de plus sinistre que les fêtes et on s’applique à les fêter ; d’ailleurs demandez autour de vous : vous n’entendrez que des gens affirmer qu’ils détestent cette période et que c’est la pire de l’année : « Ah ! Si ce n’était pas pour les enfants ». C’est bien vrai, ils sont intenables et se récitent entre eux la lettre à la mère Noël (au cas où elle aurait pris le pouvoir comme ils ont l’air de le dire à l’école), ils ont piétiné en revendiquant (l’exemple vient de haut) d’ouvrir leurs cadeaux le 24 décembre à 18 h, alors que la tradition familiale fait que c’est au réveil le 25, qui a dit que le réveil était à 6 h ?

« À part ça : bonne santé, hein surtout ! c’est le principal » – entrainez-vous à trouver d’autres formules car il faut que ça dure au moins 3 semaines, et puis vous courez le risque de vous voir détailler la sinusite chronique de votre interlocutrice qui n’a pas supporté le déremboursement de l’homéopathie. Faites aussi attention au récit du covid qui vous entraine sur la pente dangereuse des vaccins. Commencez votre régime tout de suite et n’attendez pas les chroniques traditionnelles qui, dès le 1er janvier, vont surgir sur la détox alimentaire.

Avez-vous pensé au sac à sapin et au recyclage de toutes les décos de noël ? Oubliez les derniers sondages qui prouvent que l’homme en a fait 3 fois moins que vous pendant toute cette période, ou bien offrez-vous une petite scène parce que c’était la même chose pendant le confinement. Commencez à semoncer vos ados pour qu’ils renoncent à cette déplorable habitude de revendre leurs cadeaux sur de plateformes et respirez profondément lorsqu’ils vous répondent que les leurs ne trouveraient même pas preneurs sur internet…

Courage ! il y a aura un lendemain de fête et vous allez voir, c’est finalement très sympa les lendemains … Comment voulez-vous après tout cela que je vous présente mes vœux ?

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email