Attentat à Paris : tout s’explique !

Alors qu’il faut condamner le plus fermement possible l’attentat perpétré hier contre « les Kurdes de France », selon le mot du président de la République, certains y voient surtout un prétexte pour attaquer leurs adversaires politiques.

Attaque contre des Kurdes à Paris : selon le ministre de l’Intérieur, le suspect n’était pas fiché comme « comme quelqu’un d’ultra droite » et même « Il n’est pas certain que cette personne ait un engagement politique quel qu’il soit ». Pourtant, le président de SOS racisme, Dominique Sopo, en sait visiblement plus que Gérald Darmanin. Interrogé par BFM TV, Il a désigné nommément le véritable responsable, selon lui, celui qui, par son discours « haineux » a créé un climat propice à ce genre de crime : Éric Zemmour.

Que dans notre beau pays certains osent s’inquiéter de trop d’immigration, voire assumer une notion comme celle du « grand remplacement », c’est ce qui, selon l’oracle de SOS Racisme, démontre le grand danger droitier qui nous menace.

Voilà une analyse d’une grande finesse, équilibrée et argumentée, et qui a le mérite de désigner clairement les ressorts, les tenants et les aboutissants d’un attentat qui, sans cela, risquerait de passer pour l’œuvre d’un déséquilibré.

En effet, comme chacun sait, seuls les assassinats visant des Juifs ou des « Français de souche » relèvent de la psychiatrie.

Tirant les conclusions de cette analyse qui met en avant la noire main de l’extrême droite derrière ce drame, Monsieur Sopo appelle à manifester dans la rue dès samedi pour soutenir les Kurdes, mais aussi sans doute, pour faire barrage au fascisme, au racisme, à l’extrême droite. Je propose la nomination par acclamation de Monsieur Sopo comme ministre de la Justice, de l’Intérieur, et même, pour faire bonne mesure de l’Éducation nationale… et puis finalement non, pour l’Éducation, ce n’est pas la peine.

