Connemara, d’Alex Lutz: Bof!

On connaît la chanson: la rentrée de septembre, c’est la grande sortie des films présentés en mai au Festival de Cannes. Pour le pire et pas pour le meilleur, hélas. L’adaptation du roman à succès de Nicolas Mathieu n’a pas convaincu Causeur.

On apprécie hautement l’humour souvent élégant d’Alex Lutz.

Son film Guy était un petit miracle de vrai-faux biopic mélancolique et acide. On reste beaucoup plus circonspect en découvrant sa nouvelle réalisation présentée au dernier Festival de Cannes.

L’esprit de sérieux ne lui réussit guère. En adaptant Connemara, le très convenu roman « social » de Nicolas Mathieu, l’acteur-cinéaste ne parvient pas à s’en extraire et sa fidélité au propos initial en accentue forcément les défauts et limites.

Se déroulant dans des zones périurbaines de l’est de la France dans les années 2010-2015, le film raconte le parcours d’une transfuge de classe qui revient soigner sa déprime dans la peu réjouissante ville de son enfance. Il est assez frappant de constater qu’il s’agit de la même histoire que celle racontée par un autre film cannois, Partir un jour, d’Amélie Bonnin. Or, ce dernier est nettement plus réussi, tout simplement parce qu’il cultive une modestie qui fait du bien.

