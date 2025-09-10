Eugénisme et intifada: l’été caniculaire des démocrates américains

À New York, Zohran Mamdani, le nouveau champion démocrate, aura la lourde tâche de faire oublier ses positions jugées trop radicales au cours des prochains mois…

Mauvaise nouvelle pour les progressistes : le wokisme n’est pas mort. Deux polémiques estivales l’ont encore prouvé. D’abord, l’affaire American Eagle : la marque de jeans diffuse le 23 juillet une pub avec la jolie actrice blonde Sydney Sweeney. Son slogan joue sur l’homonymie, en anglais, jeans/gênes (« Sydney Sweeney has great jeans »). Des militants ultra-vigilants y voient du racisme ; certains crient même au suprémacisme blanc. Pourtant, aux dernières nouvelles, on peut bien dire de n’importe qui qu’il a de « bons gênes » s’il a un physique avantageux, quelle que soit sa carnation. Pas sûr que les publicitaires aient vraiment voulu rallumer la guerre raciale aux États-Unis, donc, même s’ils sont contents de leur coup.

A lire aussi: Minneapolis: existe-t-il un terrorisme trans?

J. D. Vance se moque : « Continuez de dire aux gens qui trouvent Sydney belle qu’ils sont nazis ! » Ted Cruz renchérit : « La gauche folle s’en prend aux jolies femmes, ça va cartonner dans les sondages. » Le wokisme, cette idéologie qui traque partout le racisme, finit par exiger des démocrates les pires délires : se prosterner devant des Noirs, définancer la police, soutenir des pilleurs… Et puis quoi encore, des supermarchés gratuits ?

Justement, Zohran Mamdani, étoile montante démocrate, en rêve. Mais pendant que les ventes d’American Eagle explosent, il panique : certains de ses anciens propos sont exhumés par la presse. Le candidat à la mairie de New York coche toutes les cases qu’extrême droite et complotistes collaient jadis à Obama : pas né aux États-Unis, socialiste, musulman, haine de l’Amérique… Pour lui, la NYPD est « raciste, anti-queer et menace la sécurité publique » et les prisons sont « obsolètes ». « À quoi servent-elles ? » Oh, l’Américain moyen a bien sa petite idée… En juin, sur NBC, Mamdani a carrément refusé de condamner ceux qui veulent « mondialiser l’intifada ». On souhaite bien du courage aux démocrates qui vont devoir justifier leur appartenance au même parti que cet olibrius. Comment dit Trump déjà ? Losers !